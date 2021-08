Firefox en version 91 avec nettoyage renforcé des cookies

Mozilla publie la version 91 de son navigateur Firefox. Cette nouvelle mouture est annoncée avec l'introduction de Enhanced Cookie Clearing pour un nettoyage renforcé des cookies. Cette fonctionnalité capitalise sur la protection totale contre les cookies (Total Cookie Protection) inaugurée avec Firefox 86 en début d'année.

Avec le mode strict pour la protection renforcée contre le pistage (about:preferences#privacy), Total Cookie Protection crée une boîte à cookies distincte pour chaque site web consulté. Enhanced Cookie Clearing permet de supprimer tous les cookies et supercookies stockés sur l'ordinateur par des sites et trackers web.

" Dans le prolongement de Total Cookie Protection, nous avons ajouté une logique plus complète d'effacement des cookies qui empêche les fuites de données cachées et permet aux utilisateurs de comprendre facilement quels sites web stockent des informations en local. "

L'effacement renforcé des cookies s'applique automatiquement lors de la suppression des cookies et autres données avec la protection stricte contre le pistage dans les paramètres de vie privée. Une option permet en outre depuis l'historique d'oublier un site via le menu contextuel. Pour la suppression des cookies et du cache d'un site, ainsi que de l'historique et pour toutes les données que Firefox a stockées sur le site.

HTTPS par défaut en navigation privée

Firefox 91 est également l'occasion de mettre en œuvre une politique de HTTPS-First (ou HTTPS d'abord) par défaut avec les fenêtres de navigation privée. En saisissant une URL non sécurisée dans la barre d'adresse ou en cliquant sur un lien non sécurisé d'une page, il y aura d'abord une tentative de sécuriser toutes les connexions aux sites web (HTTPS), et de revenir à des connexions non sécurisées uniquement faute d'une prise en charge par les sites.

Rappelons que Firefox propose un mode HTTPS uniquement qui peut être activé dans toutes les fenêtres. Firefox 91 prend en outre dorénavant en charge l'authentification unique (single sign-on) de Windows avec des comptes Microsoft (dans les paramètres d'identifiants et mots de passe).