Firefox en version 92. Quoi de neuf ?

Mozilla publie la version 92 stable de son navigateur Firefox pour laquelle les nouveautés ne sont pas légion. Après un mode HTTPS uniquement (HTTPS Only) en option, puis la mise en œuvre d'une politique de HTTPS-First (ou HTTPS d'abord) par défaut avec les fenêtres de navigation privée dans la mouture précédente, il est cette fois-ci question d'une mise à niveau automatique de HTTP vers HTTPS quand cela est possible.

Il est précisé le recours à HTTPS RR en utilisant les en-têtes Alt-Svc. HTTPS RR fait référence à HTTPS Resource Records pour un nouveau type d'enregistrement DNS. L'en-tête Alt-Svc " permet à un serveur d'indiquer qu'une ressource particulière doit être chargée à partir d'un autre serveur, tout en donnant l'impression à l'utilisateur qu'elle a été chargée à partir du même serveur. "

Firefox 92 doit marquer la disponibilité et l'activation du moteur de rendu graphique WebRender pour l'ensemble des utilisateurs sur les plateformes Windows, macOS, Linux et Android. Il a été conçu pour une meilleure exploitation des GPU et de la parallélisation.

Les notes de version indiquent que " les niveaux de couleur de la gamme complète sont désormais pris en charge pour la lecture vidéo sur de nombreux systèmes. " Pour les utilisateurs sur macOS, ils peuvent avoir accès aux options de partage du système d'exploitation depuis le menu Fichier de Firefox et les images contenant des profils ICC v4 sont gérées.

Initialement, il était prévu avec Firefox 92 le support des images au format AVIF (AV1 Image File Format). C'est une prise en charge par défaut qui a été repoussée à Firefox 93 en raison d'un bug.