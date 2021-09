Firefox : Bing comme moteur de recherche par défaut ?

Avec le navigateur Firefox, il est possible dans les paramètres de changer le moteur de recherche par défaut qui est utilisé dans la barre d'adresse et la barre de recherche. Une position qui est sinon largement occupée par Google, avec des exceptions comme par exemple Yandex en Russie et Baidu en Chine.

Avec un test débuté depuis le 6 septembre, près de 1 % des utilisateurs de Firefox sur ordinateur ont droit à Bing de Microsoft en tant que moteur de recherche par défaut. Une expérimentation qui durera jusqu'au début l'année 2022.

" Firefox mène actuellement une étude qui peut amener certains utilisateurs à remarquer que leur moteur de recherche par défaut a changé ", indique Mozilla en aiguillant le cas échéant vers la page d'aide pour modifier les paramètres de recherche par défaut.

En cas de défection de Google ?

Ce test n'est susceptible de concerner que les utilisateurs ayant autorisé Firefox à installer et à lancer des études dans les paramètres de vie privée et confidentialité, à la section Collecte de données par Firefox et utilisation.

Mozilla ne détaille pas plus l'objet précis de l'expérimentation, mais il est connu de longue date que les redevances des moteurs de recherche pour être le choix par défaut pèsent très lourd dans les finances.

En 2020, un accord avec Google a été prolongé jusqu'en 2023, à raison de 400 à 450 millions de dollars par an. Pas sûr qu'il y aura une autre rallonge à l'avenir...