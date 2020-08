Firefox Daylight : le nouveau Firefox pour Android est disponible

Après une préversion avec Firefox Preview (ultérieurement remplacé par Firefox Nightly), le nouveau navigateur Firefox pour Android est disponible avec un déploiement aujourd'hui en Europe et en fin de semaine outre-Atlantique.

Dans Google Play, la présence du nouveau Firefox est signalée en tant que Firefox Daylight et il s'agit en l'occurrence d'une version estampillée 79.0.5. À la base de ce Firefox revisité, il y a le moteur de rendu GeckoView de Mozilla avec une amélioration attendue pour les performances.

Selon Mozilla, GeckoView permet un lancement environ 10 % plus rapide que son prédécesseur et procure une plus grande réactivité, notamment lors du défilement (scrolling) ou d'un appui. Au-delà de la notion d'indépendance technique avec un moteur de rendu maison, GeckoView a été un passage obligé afin d'implémenter la protection renforcée contre le pistage déjà connue sur ordinateur.

Le nouveau Firefox reprend des éléments de design, fonctionnalités et la navigation privée (directement accessible depuis l'écran d'accueil) expérimentés avec Firefox Focus. L'interface du navigateur a été revue et corrigée pour être plus simple et avec de la personnalisation.

La barre d'adresse et d'outils peut être positionnée en bas ou en haut de l'écran afin de mieux convenir à l'utilisateur en fonction de la taille de son écran de smartphone. En outre, le populaire thème sombre n'a pas été omis. Pour l'organisation d'onglets et signets, le concept des collections est introduit.

L'expérience pour les modules complémentaires (ou extensions) a été améliorée, avec certaines extensions issues du programme des extensions recommandées de Mozilla qui sont mises en avant. Comme pour Firefox sur ordinateur, c'est un travail en lien avec les WebExtensions.

C'est une forme de renouveau pour son navigateur sur Android que cherche Mozilla. C'est ce qui lui vaut de porter temporairement le nom de Firefox Daylight, comme cela avait été le cas lors du renouveau de Firefox sur ordinateur avec Firefox Quantum.

Un lancement qui intervient toutefois dans un contexte tendu pour Mozilla… Par ailleurs, il est difficile pour un navigateur de percer sur Android avec " l'emprise " de Google Chrome.