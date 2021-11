Firefox disponible dans le Microsoft Store de Windows 10 et 11

Avec son propre moteur Gecko, le navigateur Firefox est dorénavant disponible dans le Microsoft Store de Windows 10 et 11.

Microsoft a récemment vanté l'ouverture de son Microsoft Store sur Windows à davantage d'applications, en soulignant notamment le cas des navigateurs web avec l'arrivée de Opera et Yandex Browser aux côtés de Microsoft Edge.

Il s'avère que les navigateurs dans le Microsoft Store peuvent désormais utiliser Chromium ou Gecko comme moteur de rendu open source. Une possibilité qui laissait alors entrevoir une réaction du côté de Mozilla.

" Firefox pour l'ordinateur est le premier navigateur majeur à devenir disponible dans le Windows Store pour les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ", a annoncé en début de semaine Mozilla qui préfère manifestement la dénomination Windows Store à Microsoft Store.

Un nouveau canal de diffusion pour Firefox

" Si vous étiez sur Windows et que vous vouliez utiliser Firefox, vous deviez le télécharger sur internet et passer par un processus laborieux de Microsoft. Maintenant que Microsoft a modifié les règles de son Store, choisir Firefox comme navigateur de bureau est encore plus facile. " La difficulté n'était toutefois pas insurmontable auparavant... sauf mode S.

Dans l'absolu, la version de Firefox dans le Microsoft Store est identique à la version téléchargée depuis le site officiel de Mozilla.

Un point notable toutefois, la procédure en un clic mise en place de manière " cavalière " par Mozilla pour faire de Firefox le navigateur par défaut ne semble pas fonctionner avec la version obtenue depuis le Microsoft Store.