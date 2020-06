Firefox Private Network : l'extension de Mozilla ne sera pas gratuite

Fin 2019, Mozilla a lancé une bêta de Firefox Private Network (FPN) sous la forme d'une extension gratuite - avec une limitation d'heures par mois - pour le navigateur Firefox sur ordinateur. Toujours en bêta, la prochaine étape est un abonnement payant pour l'extension.

Le prix d'introduction a été établi à 2,99 $ par mois. Le but est de protéger la connexion du navigateur et les informations personnelles, comme par exemple sur un réseau Wi-Fi public, et lutter contre le tracking.

Il s'agit d'une solution de proxy avec chiffrement, en s'appuyant sur Cloudflare et son réseau, qui est uniquement attachée à Firefox. " Bien qu'il existe des produits proxy gratuits disponibles sur le marché, il y a toujours un coût associé à l'infrastructure réseau requise pour faire fonctionner un service proxy sécurisé. "

Mozilla justifie un impératif de transparence et estime le prix de l'abonnement modeste. Des études marketing vont être menées durant l'été afin de mesurer l'intérêt pour l'extension FPN et sa formule d'abonnement payant.

Rappelons que dans le même temps, il existe en bêta une solution VPN Firefox Private Network pour la protection de toutes les connexions internet de l'appareil et pas uniquement de la connexion avec Firefox. Elle est actuellement testée pour Windows 10, Android, iOS et Chromebook.

À 4,99 $ par mois, Firefox Private Network VPN s'appuie sur un réseau mondial d'une trentaine de serveurs VPN en partenariat avec Mullvad. Le service utilise un protocole VPN open source WireGuard.

Pour Mozilla, qui est dans sa quête de diversification de revenus et appose son image de marque de confiance, la question se pose concernant l'intérêt ou non de conserver l'extension et le VPN Firefox Private Network en tant que solutions distinctes susceptibles de séduire chacune un public différent.

Les bêta avec Firefox Private Network ne concernent pour le moment que les États-Unis. Une ouverture à d'autres pays est toujours prévue.