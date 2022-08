Fitbit abandonne la synchronisation sur PC et Mac

Ce n'était qu'une rumeur jusqu'ici, finalement Fitbit l'a confirmé : la synchronisation dur PC et Mac va être abandonnée.

Fitbit va donc enterrer la synchronisation PC et Mac à compter de cet automne, et ce pour l'ensemble de ses dispositifs.

La marque explique ainsi qu'elle supprimera la synchronisation de ses appareils de suivi via son application Fitbit Connect à compter du 13 octobre. Une façon de dire que FitBit ne souhaite plus allouer de moyens au développement et à l'entretien de son application.

Pour transférer des données sur ou depuis son appareil fitbit, il faudra ainsi passer par l'application mobile, et donc obligatoirement passer par un smartphone. Il restera possible de lire de la musique depuis sa montre connectée ou de transférer de la musique sur sa montre depuis les applications Deezer et Pandora.