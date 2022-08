Fitbit Sense 2 / Versa 4 / Inspire 3 : les montres et bracelets connectés se révèlent

Le fabricant de montres et bracelets connectés Fitbit prépare ses nouvelles gammes et le leaker @OnLeaks en dévoile déjà les designs grâce à des rendus détaillés, en partenariat avec le site 91Mobiles.

Taillés pour le suivi de l'activité quotidienne / du sommeil et le sport, les gadgets offrent tout le nécessaire pour prendre soin de soi grâce à ses fonctions avancées.

Fitbit Sense 2

La marque de wearables devrait donc proposer sous peu une montre connectée Fitbit Sense 2 qui reprendra le design et les grandes lignes de la version initiale avec un style au boîtier carré aux angles très arrondis avec verre incurvé et un bouton placé sur la tranche à gauche.

On devrait retrouver le suivi du rythme cardiaque, la mesure SpO2 ou la gestion du stress via un capteur EDA et la possibilité de réaliser un ECG (disponible selon les marchés).

Son prix pourrait être légèrement plus élevé que les 329 € de la Fitbit Sense originale.

Fitbit Versa 4

Poursuivant une série à succès, la Fitbit Versa 4 est aussi une montre connectée dont le design est similaire à la Sense mais avec quelques atouts comme l'affichage AMOLED, le module GPS intégré, les appels Bluetooth ou une autonomie étendue.

La nouvelle montre devrait rester sur ces positions en renouvelant la fiche technique et en restant sur des tarifs plus bas que la gamme Sense. La Versa 3 avait été lancée à 230 €.

Fitbit Inspire 3

Pour celles et ceux qui préfèrent les bracelets connectés, la marque proposera un gadget Fitbit Inspire 3 reprenant le design habituel pour ce type de produit mais avec une certaine évolution par rapport à la version actuelle et sans doute toujours une belle autonomie pour un suivi avancé des sessions sportives.

Les annonces Fitbit interviennent généralement vers la fin du mois d'août et on devrait donc en savoir plus d'ici quelques semaines au plus.