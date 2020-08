Fitbit annonce que ses bracelets connectés peuvent détecter les symptômes du Covid-19

La société Fitbit, que l'on connait pour son large catalogue de bracelets fitness et autres montres connectées a développé en mai dernier un algorithme visant à permettre de repérer les symptômes du Covid-19 chez les utilisateurs. À la clé : une étude grandeur nature aux USA qui porte ses fruits, puisque FitBit annonce que son système permet bel et bien d'identifier certains symptômes de la maladie.

La marque explique ainsi qu'au cours des deux derniers mois, "100 000 utilisateurs aux USA et Canada se sont inscrits au programme, et plus de 1000 cas positifs du virus ont été signalés". Selon Fitbit, ses appareils ont pu détecter "50% des cas de Covid-19 un jour avant même que les participants ne signalent l'apparition des symptômes, avec une spécificité de 70%". Fière de ses résultats, la marque a fait le choix de partager le bilan de son étude à la communauté scientifique pour aider à la lutte contre la maladie à échelle plus globale.

L'étude menée par Fitbit met en avant l'intérêt de certaines mesures comme la fréquence respiratoire et cardiaque au repos, ainsi que les variations de fréquence cardiaque dans le dépistage. Reste que ces mesures n'ont un réel sens que si l'on peut les comparer à des mesures présymptomatiques, mesures que les médecins n'ont généralement pas pour chaque patient. Il est ainsi établi que la variation du rythme cardiaque diminue souvent chez les personnes atteintes de la maladie tandis que le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire au repos sont généralement plus élevés que la normale, ces changements interviennent près d'une semaine avant que le patient ne le remarque de lui-même. Un dépistage anticipé pourrait donc permettre de limiter la contagion et donc la propagation de la maladie.