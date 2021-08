Fitbit Charge 5 : le bracelet connecté passe à la couleur

Après le Fitbit Luxe du printemps, le spécialiste des montres et bracelets connectés, désormais propriété de Googe, s'apprête à lancer un nouveau modèle avec le Fitbit Charge 5.

Le leaker Evan Blass en diffuse les premiers rendus dévoilant les différents coloris du gadget et l'écran couleur AMOLED qui constitue une nouveauté pour la gamme Charge.

Pour le design, il semble être une variation du bracelet Luxe. Le Fitbit Charge 5 serait le produit identifié sous le nom de code Morgan et la présence de zones tactiles sur les tranches laisse entendre qu'il pourrait être en mesure de réaliser un ECG en plus de la mesure du rythme cardiaque via un capteur optique au dos du boîtier.

Les caractéristiques précises ne sont pas encore connues mais on devrait retrouver toutes les fonctions habituelles, de la mesure de l'activité quotidienne / sportive avec mesure de la SpO2 et suivi du sommeil.

Le bracelet devrait pouvoir se transformer en coach sportif et fournir indications et recommandations pour améliorer ses sessions avec une possible coque étanche permettant aussi de suivre les entraînements de natation.

Les rendus du Fitbit Charge 5 indiquent la date du 23 octobre qui pourrait correspondre à celle de son lancement.