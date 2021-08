Fitbit Charge 5 : le bracelet connecté pour faire le plein d'activités

Le bracelet connecté Fitbit Charge 5 passe à la couleur avec un grand écran OLED et possède tout le nécessaire pour le suivi d'activité et sportif.

Apparu officieusement il y a quelques jours, le bracelet Fitbit Charge 5 est désormais officiel et confirme ses caractéristiques, à commencer par l'intégration d'un affichage OLED couleur tactile (une première pour cette gamme) mettant en valeur les informations de suivi de santé comme les notifications.

On pourra personnaliser l'écran avec une vingtaine de façades et profiter (aussi pour la première fois) d'un affichage Always On...même si son activation aura un impact certain sur l'autonomie.

Le bracelet connecté est riche en fonctionnalités de suivi d'activité et de santé avec un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier, la mesure de la SpO2 mais aussi de la température à la surface de la peau.

Comme anticipé, le bracelet Fitbit Charge 5 pourra réaliser un électrocardiogramme (ECG) grâce aux électrodes positionnés sur les tranches du boîtier.

Proposé avec six mois de service Fitbit Premium, il offrira une analyse poussée de la santé et du fitness tout en proposant conseils pratiques et des centaines d'exercices pour améliorer son bien-être.

Ce même service pourra définir un score d'aptitude quotidienne indiquant si les conditions sont réunies pour un entraînement ou s'il vaut mieux privilégier une phase de récupération.

Le bracelet Fitbit Charge 5 pourra aussi gérer les paiements dématérialisés grâce à sa puce NFC intégrée et aider à la méditation et la relaxation grâce à des exercices dédiés (pour les membres Fitbit Premium).

Le Fitbit Charge 5, qui offre une autonomie de 7 jours, est annoncé à 179,95 €, abonnement Fitbit Premium de 6 mois inclus.