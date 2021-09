La Flashforge 3D Creator Pro, l'aspirateur iRobot Roomba 971 et la TV Samsung 65TU7022 à prix réduit !

Commençons avec l’imprimante 3D Flashforge 3D Creator Pro qui est dans un caisson totalement fermé et profite d’une température stable sans intervention extérieure. Elle possède deux extrudeurs ce qui permet d’imprimer avec deux couleurs différentes en même temps. L'imprimante profite aussi d’un plateau chauffant pour une meilleure accroche. Son volume d’impression est honorable avec des dimensions de 227 x 148 x 150 mm.

L’imprimante est capable de prendre en charge tout type de filaments comme le PLA, ABS, PETG, PCA, Nylon, etc. Deux buses de 0,40 mm sont fournies et il est recommandé d’utiliser un filament de 1,75 mm de diamètre. Pour finir, elle peut imprimer avec une précision de 300 à 100 microns pour une vitesse maximale de 150 mm/s.

Sur Amazon, l’imprimante 3D Flashforge 3D Creator Pro est au tarif réduit de 279 € au lieu de 429 € en activant en plus le coupon de -10% sur le site.



Passons ensuite au robot aspirateur iRobot Roomba 971 qui profite lui aussi d'une jolie réduction sur le site d’Amazon.

Ce dernier est équipé d’une double brosse en caoutchouc, d’un balai rotatif sur le côté et de nombreux capteurs. Pour un nettoyage optimal, il va réaliser une cartographie de votre habitation avec la possibilité de délimiter des zones via l’application mobile dédiée iRobot Home.

Le Roomba 971 possède un moteur fonctionnant à 10 000 tr/m offrant une aspiration ultra puissante, et une autonomie d’environ 1h30, largement suffisant pour faire environ 200 m², avec un temps de charge de 2 heures. Comme tout aspirateur robot autonome, il retourne tout seul faire le plein d’énergie à sa borne de recharge avant de repartir nettoyer. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Le robot aspirateur iRobot Roomba 971 est au prix de 379 € au lieu de 499 € chez Amazon.



Finissons avec la TV Samsung 65TU7022 qui est en promotion chez Cdiscount. L’écran LED de 65" a une définition de 3840 x 2160 px en format 16:9. La télévision est équipée d’un rétroéclairage par LED. On peut observer 2 ports HDMI, un port USB, un port Ethernet et une sortie audio numérique (optique). Elle est compatible avec le WiFi.

Le téléviseur tourne sur TizenOS et permet d’aller sur plusieurs plateformes différentes comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Du côté du son, il est équipé de haut-parleurs avec 2 canaux et une alimentation en sortie de 20 Watts compatible Dolby Digital Plus.

La TV Samsung 65TU7022 est au prix de 650 € au lieu de 861 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.

