Flight Simulator 2020 : Les configurations se dévoilent, et ça va faire très mal...

Flight Simulator 2020 fait beaucoup parler depuis quelques mois notamment par les visuels proposés par le titre, en cliché ou en vidéo. Jamais le photoréalisme n'aura eu autant de sens qu'avec le simulateur de vol de Microsoft.

Et alors qu'on apprenait, que les équipes de développement avaient pris la peine de modéliser la terre entière grâce à 2 pétaoctets de données issues de la cartographie satellite et vues aériennes se posait la question de la machine nécessaire à profiter d'un tel titre.

Microsoft répond aujourd'hui à cette question en dévoilant les configurations nécessaires à son titre, en prenant soin de différencier les setups sous AMD et Intel tant au niveau processeur que GPU (avec Nvidia).

On découvre ainsi que la configuration minimale reste assez accessible avec une configuration à base de Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 4460 et Radeon RX 570 ou GTX 770. L'espace disque quant à lui reste important : 150 Go, et l'on découvre également une nouvelle ligne, dédiée à la bande passante, en l'occurrence 5 Mbps nécessaires.

Cette ligne a son importance puisque le titre profitera d'un calcul mixte : une partie des éléments seront calculés sur le PC du joueur, et une partie des éléments sera intégrée via le streaming depuis les serveurs Azure de Microsoft.

Pour la configuration optimale, on préconise un CPU Ryzen 7 Pro 2700X ou Intel Core i7 9800X, une Radeon VII ou Nvidia RTX 2080, 32 Go de RAM et une connexion de 50 Mbps. Ce n'est qu'avec cette configuration que l'on pourra profiter pleinement du titre dans les conditions identiques à celles des vidéos proposées par Microsoft.