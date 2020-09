Flight Simulator 2020 : une mise à jour fait gagner 11% de performance

Asobo Studio et Microsoft ont annoncé la disponibilité d'une nouvelle mise à jour à destination de Flight Simulator 2020. Le patch 1.8.3.0 est disponible depuis hier avec pour particularité d'apporter une optimisation assez franche des performances.

Le studio a réalisé de lourdes optimisations au niveau de la charge CPU et promet ainsi un jeu plus fluide sur l'ensemble des configurations, avec plus d'impact sur les configurations disposant de peu dé mémoire.

Le jeu se veut ainsi moins gourmand en ressources et profite d'un système de chargement optimisé pour accélérer les temps de lancement lors des départs depuis les aéroports les plus utilisés par le joueur.

Selon des premières données rapportées par Overclok 3D, le patch permet effectivement de gagner jusqu'à 11% de performances sur une configuration à base de Ryzen 9 3950X et Nvidia RTX 2080 Ti avec un jeu qui passe de 79 à 88,6 images par seconde en 1080P. Un chiffre intéressant qui se montrerait plus élevé sur les configurations plus modestes, mais cela reste à confirmer.