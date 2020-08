Microsoft Flight Simulator : des perturbations pour son décollage

Les avis négatifs n’ont pour la majorité rien à voir avec la qualité du jeu, mais se concentrent plus sur la méthode et la durée du téléchargement. Des éléments clés qui s’avèrent bloquants pour de nombreux joueurs qui ne parviennent pas à se faire rembourser. Le problème est que Microsoft Flight Simulator demande à ce que la majorité du téléchargement s'effectue dans le lanceur du jeu. Dès que ce lanceur entame son téléchargement, la plateforme Steam commence à calculer le temps de jeu de l'utilisateur, qui dépasse dans la majorité des cas les 2 heures. Or, une fois ces 2 heures de “jeu” dépassées, celui-ci n’est plus remboursable selon la politique de Steam. Impossible donc pour de nombreux joueurs de se faire rembourser alors que certains n’ont même pas réussi à lancer correctement le jeu.

Le simulateur de vol d'avion reste néanmoins une des plus grosses ventes du moment et il suffirait d’un geste de la plateforme pour améliorer la situation.