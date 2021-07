Flight Simulator sur Xbox Series : le poids des versions en ligne et hors ligne

Microsoft Flight Simulator sortira le 27 juillet prochain sur Xbox Series X et Microsoft a déjà ouvert la fonctionnalité de préchargement du titre, permettant d'en savoir plus sur l'espace de stockage nécessaire.

La semaine passée, Microsoft indiquait qu'il faudrait compter 123 Go de stockage pour profiter de Flight Simulator sur Xbox Series X.

La marque vient d'ouvrir la fonction de préchargement sur console, qui permet de télécharger le jeu avant qu'il ne soit officiellement disponible, permettant ainsi d'anticiper les choses pour les utilisateurs disposant d'une connexion à Internet limitée.

Pour le titre, Microsoft propose une solution assez originale puisque l'on se retrouve avec deux fichiers à télécharger au lieu d'un seul.

Au final, exit les 123 Go annoncés, il faudra tabler sur 97,25 Go d'espace disque occupé par le titre, mais cela ne vaut que si vous souhaitez jouer en mode hors ligne.

Microsoft a scindé le titre en deux fichiers : le titre de base qui pèse 42,4 Go et la partie "Monde" pour jouer hors ligne qui pèse 54,9 Go.

On peut ainsi économiser de l'espace disque sur sa console si l'on souhaite miser davantage sur la partie streaming associée au jeu. À condition de bénéficier d'une connexion à internet assez rapide, on devrait ainsi pouvoir reposer davantage sur les données stockées sur les serveurs d'Azure plutot que de devoir disposer directement des données relatives à l'environnement.

Le jeu hors ligne quant à lui devrait perdre en détails : pas de météo dynamique en temps réel, rendus des environnements moindres, absence de certains effets graphiques.