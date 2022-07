Soldes d'été : Fnac à l'heure d'une deuxième démarque

Pour les soldes d'été, Fnac passe la seconde avec des réductions de prix encore plus importantes sur certains produits.

Les soldes d'été 2022 ont commencé depuis le mercredi 22 juin et se poursuivent jusqu'au mardi 19 juillet. Cette période promotionnelle suit donc son cours estival et peut être ponctuée de démarques afin d'accentuer encore plus des réductions de prix.

C'est ce que fait l'enseigne Fnac avec une deuxième démarque pour les soldes d'été et dont le coup d'envoi a été donné ce 1er juillet. Avec à prévoir une troisième démarque ? Rien ne le dit pour le moment. Il est en tout cas rare d'aller au-delà d'une troisième démarque.

Parmi les produits mis à l'honneur qui bénéficient d'une deuxième démarque chez Fnac :



Soldes, deuxième démarque ou autres promotions avec des bons plans, une page dédiée est consacrée sur le site Fnac.

Et n'oubliez pas que les ventes d'été se poursuivent toujours chez AliExpress avec -70% et notre MEGA sélection, chez Cdiscount avec la deuxième démarque et jusqu'à -55% ou encore chez Amazon !