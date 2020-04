Folding@Home ajoute maintenant une option Coronavirus

En permettant à chacun de mettre la puissance de calcul de son ordinateur au service de la recherche contre diverses pathologies, le projet Folding@Home espère créer un vaste réseau capable de défricher le terrain pour mettre au point des remèdes contre de grandes catégories d'affections.

Avec l'émergence de la crise sanitaire liée au coronavirus, Folding@Home a intégré la recherche contre le coronavirus dans la liste des champs de recherche des divers projets, attirant beaucoup de nouveaux utilisateurs prêts à fournir un peu des ressources de leur machine au point de fournir une énorme capacité de traitement de plus de 2,4 Exaflops.

L'application à installer sur les PC donnait la possibilité de choisir une affection particulière ou de laisser le logiciel décider de la pathologie sur laquelle participer aux recherches, mais n'affichait pas encore de spécialisation pour le coronavirus.

Beaucoup de personnes ayant rejoint le projet pour participer à la lutte contre le virus, il est donc maintenant possible de faire le choix de fournir des ressources de calcul spécifiquement pour la recherche contre le coronavirus, plutôt que de choisir l'option générique qui n'était pas très parlante.

Les créateurs du projet indiquent avoir corrigé un certain nombre de bugs signalés par les utilisateurs tout en repoussant ceux qui auraient retardé durablement la mise à jour du logiciel. Ils préparent en outre une version open source plus performante et qui pourra être plus souvent être mise à jour et améliorée grâce à la communauté de développeurs.