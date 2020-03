Folding@Home atteint une puissance de calcul de 1,5 ExaFLOPS

Le programme Folding@Home séduit de plus en plus d'utilisateurs et la puissance disponible ne cesse d'augmenter. Désormais la structure atteint presque la puissance du supercalculateur El Capitan qui ne sera pourtant disponible qu'en 2023.

Folding@Home est un succès ! Le programme qui vise à exploiter une partie de la puissance de calcul de chaque ordinateur dans le monde (sur la base du volontariat), vient ainsi d'atteindre une capacité de calcul qui se rapproche de ce que proposera El Capitan, le projet le plus ambitieux à ce jour et dont l'activation ne devrait avoir lieu qu'en 2023.

Le projet vient de dépasser le cap de 1,5 ExaFlops, alors que nous rapportions il y a quelques jours qu'il venait à peine d'atteindre 450 PetaFlops... La progression est impressionnante et désormais, on s'approche de ce que proposera El Capitan et ses 2 Exaflops dont la pleine puissance ne sera accessible qu'en 2023.

Folding@Home développe ainsi une puissance de calcul équivalente aux 103 premiers supercalculateurs mondiaux combinés. Au total, le service repose sur 4 630 510 coeurs CPU et 435 563 GPU. Espérons donc que cette puissance permette de réaliser des avancées significatives et rapides dans la recherche d'un traitement et d'un vaccin contre le SARS-Cov-2 .