El Capitan : le supercalculateur équipé de processeurs AMD Epyc Genoa en Zen 4

Le supercalculateur exaflop El Capitan va exploiter des processeurs AMD Epyc avec architecture Zen 4 et GPU AMD Radeon Instinct.

Le groupe AMD a réussi à se faire remarquer avec ses gammes de processeurs Epyc pour serveurs, avec en 2019 l'arrivée d'une deuxième génération Epyc Rome sous architecture Zen 2 gravée en 7 nm qui permet de récupérer des parts de marché face au géant Intel, toujours intouchable.

La firme a plusieurs générations en développement et, déjà, elle évoque l'intégration de processeurs Epyc sous architecture Zen 4 (nom de code Epyc Genoa), vraisemblablement gravée en 5 nm, dans le futur supercalculateur exaflop El Capitan, en combinaison avec des GPU AMD Radeon Instinct, également de nouvelle génération.

Ce supercalculateur bâti par HP Enterprise (HPE) et le laboratoire LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) deviendra en 2023 l'un des systèmes les plus performants au monde avec une capacité de traitement de 2 exaflops en double précision pour les besoins de la NNSA (National Nuclear Security Administration) américaine.

Les détails restent encore peu nombreux mais AMD annonce déjà l'utilisation avec ses processeurs en Zen 4 de mémoire de nouvelle génération (DDR5 ?) permettant des traitements d'intelligence artificielle et de HPC (High Performance Computing).

Les GPU Radeon Instinct profiteront eux aussi d'une mémoire à forte bande passante de nouvelle génération, tandis que l'on trouvera une interconnexion AMD Infinity de troisième génération réunissant 4 GPU à un CPU avec mémoire unifiée entre les deux types de composants, le tout géré par un environnement hétérogène open source ROCm (Radeon Open Compute Platform).

Le supercalculateur El Capitan, d'un coût de 600 millions de dollars, consommera un peu plus de 30 MW et exploitera des technologies innovantes comme le réseau d'interconnexion Cray Slingshot et des technologies de communication optiques à très haut débit de HPE.