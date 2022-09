Coupe du monde de football : une audacieuse IA dévoile le vainqueur

Avec un calendrier atypique, la prochaine Coupe du monde de football approche désormais à grands pas. Elle se déroulera du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022 au Qatar. Un tel type d'événement est très prisé pour les paris sportifs en ligne alors que dans le même temps une intelligence artificielle a déjà fait son choix.

Tenante du titre acquis en 2018 en Russie face à la Croatie, l'équipe de France le défendra au Qatar et aurait ainsi 17,93 % de chances de soulever pour la deuxième fois successive le trophée en or. C'est le taux le plus élevé devant le Brésil à 15,73 % et l'Espagne à 11,53 %, l'IA donne ainsi la France vainqueur de la compétition.

Le modèle de prédiction se base sur la simulation du tournoi des milliers de fois. Dans le cadre de la dernière série de simulations, des équipes comme l'Arabie saoudite, le Cameroun et le Costa Rica ne l'ont jamais gagnée.

Source : The Analyst / Stats Perform

Après l'Italie et le Brésil ?

Le cas échéant, la France deviendrait la nouvelle équipe depuis le Brésil en 1958 et 1962 (et auparavant l'Italie) à conserver son titre. Un exploit qui date. En outre, les trois dernières éditions de la Coupe du monde ont montré que le tenant du titre n'arrivait même pas à sortir de la phase de poules. Ce sera face à l'Australie, le Danemark et la Tunisie pour la France qui figure dans le groupe D au Qatar.

À titre indicatif, le groupe E est considéré comme celui de la mort avec la présence de l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Le Brésil se retrouve dans le groupe G de la Suisse, la Serbie et du Cameroun.

Juste une prédiction de l'IA

L'IA en question s'appuie sur l'expertise d'Opta Sports qui est dans le giron de Stats Perform. Le modèle de prédiction utilise les cotes des marchés de paris, ainsi que le classement de Stats Perform avec l'historique des performances des équipes en lice.

Par ailleurs, des données Opta peuvent être générées en temps réel via une combinaison d'annotations humaines, de vision par ordinateur et de modélisation IA. Elles peuvent ainsi servir à des diffuseurs, éditeurs, clubs et ou encore des opérateurs de paris dans le monde entier.

Reste que les prédictions pour la prochaine Coupe du monde de football au Qatar remontent à juste avant cet été. En ce qui concerne la France, c'était par exemple avant que n'éclate l'affaire Paul Pogba qui fait actuellement couler beaucoup d'encre. Elle risque d'avoir des conséquences sur sinon les performances, du moins l'ambiance au sein de l'équipe de France. Et ce n'était pas prévu par l'IA…

En outre, pour le Championnat d'Europe de football 2020 (qui a eu lieu en 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19), l'IA avait prédit la France comme vainqueur avec 20,5 % de chances de l'emporter. L'équipe de France a finalement été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitième de finale, et c'est l'Italie (non présente à la prochaine Coupe du monde) qui avait gagné l'Euro 2020 alors que ses chances étaient estimées à seulement 7,6 %.