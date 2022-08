Ford : quand les phares projettent des informations utiles en conduite nocturne

Parti du segment premium, l'affichage tête haute tend à se généraliser et permet d'afficher des informations utiles à hauteur du regard du conducteur afin de maintenir sa vigilance et sa supervision des événements routiers.

Le constructeur Ford a imaginé une application complémentaire mais cette fois plus destinée à la conduite nocturne qui présente des risques plus élevés de perte de contrôle et de repères lorsqu'il faut jeter un oeil au système de navigation.

Son idée passe par l'utilisation des phares comme système de projection d'informations pertinentes sur la route et dans le champ de vision du conducteur. Il peut s'agir d'informations météo (chute de neige, verglas, brouillard...), d'une limite de vitesse, d'une direction (en association avec le système de navigation) ou d'un avertissement d'un danger à venir.

Credit : Ford

Bénéfique pour le conducteur mais pas seulement

Au-delà de l'aide au maintien de la vigilance en conduite nocturne, Ford anticipe même que le système puisse être bénéfique aux autres usagers de la route en illuminant par exemple un passage piéton ou des marquages routiers partiellement effacés, comme une sorte de réalité augmentée ajoutée par projection lumineuse.

Cela pourrait également servir à visualiser une trajectoire pour doubler des cyclistes en toute sécurité. D'autres applications envisagées permettraient de faciliter la maîtrise des dimensions du véhicule pour, par exemple, créer une assistance au parking.

Il ne s'agit encore que d'évaluations de concepts qui nécessiteront des validations et une conformité par rapport aux réglementations mais un tel système de projection pourrait fournir de précieuses informations au conducteur, dépassant le rôle classique d'illumination des phares.