Du haut, du TRES haut débit avec cette sélection de forfaits fibre de 2 à 8 Gb/s !

Commençons avec l'offre SFR Fibre qui offre un forfait de 2Gb/s à 34 € par mois pendant douze mois (avec un engagement d'un an) puis 50 € par mois ensuite. Vous profitez d'un débit maximal de 2 Gb/s en téléchargement.

Résumons l'offre SFR Box 8 :

Appels illimités vers les fixes et mobile en France

2 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant

en descendant et 500 Mb/s en montant 200 chaînes et service TV

SFR box 8 WiFi 6



Continuons avec Orange qui propose son forfait fibre Livebox Up Fibre avec 2 Gb/s à 30,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 €, avec engagement d'un an.

Résumons ce que propose l'opérateur :

Appels illimités vers les fixes en France, DOM, USA et Canada

2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant

en descendant et en montant La TV avec 140 chaînes incluses avec le décodeur

incluses avec le décodeur WiFi 6

Répéteur WiFi 6 possible à 10 €





Passons ensuite à l'offre fibre Bbox ultym de Bouygues Telecom qui propose un débit de 2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant au prix de 28,99 € par mois pendant 12 mois puis 46,99 € par mois.



Résumons l'offre Bbox ultym par Bouygues Telecom :

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales et mobiles en France

2 Gb/s en download et 600 Mb/s en upload

en download et 600 Mb/s en upload 180 chaînes

WiFi 6

Inclus 2 répéteurs en fonction du diagnostic

Diagnostic WiFi

Continuons avec l'opérateur Free qui propose deux forfaits fibres avec d'une part la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant et d'autre part la Freebox Delta à 39,99 € par mois pendant un an, puis à 49,99 € par mois avec pas moins de 8 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.

Résumons l'offre que propose Free sur ses forfaits Freebox :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM, États-Unis, Chine, Canada, Cambodge et vers les fixes de plus de 110 destinations.

5 Gb/s (Pop) ou 8 Gb/s (Delta) en descendant et 700 Mb/s en montant

(Pop) ou (Delta) en descendant et 700 Mb/s en montant 220 chaînes et service TV

Des services de streaming inclus (Netflix, Canal Series..)

Finissons enfin par l'opérateur Red by SFR qui propose son forfait fibre avec jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 30 € par mois avec un mois d'abonnement offert .

Voici ce que propose le forfait fibre Red by SFR :

Appels illimités vers les fixes et mobile en France et DOM

Appels illimités vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

2 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload

et 500 Mb/s en upload Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d'un décodeur TV à 19 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus

Signalons également une forte promotion uniquement ce week-end dans le domaine des forfaits mobiles avec le lancement des offres BIG RED by SFR et Very B&You de Bouygues Télécom avec des forfaits mobiles affichés à des tarifs de fou comme un 100 Go à 10 € par mois.