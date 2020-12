Quel forfait mobile 100 Go choisir entre RED, B&You et Sosh ?

En ce moment, vous pourrez trouver trois forfaits mobiles avec 100 Go de données mobiles à petits prix, mais lequel est le plus intéressant actuellement ?

Commençons avec Red by SFR qui propose son forfait mobile 100 Go à 14 € par mois sans engagement et surtout sans variation de prix au bout d'un an. Ce forfait est en promotion jusqu'au 14 décembre 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans l'UE et dans les DOM.

en France métropolitaine, dans l'UE et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine.

de data utilisables en France métropolitaine. 10 Go de data utilisables en UE et dans les DOM.

de data utilisables en UE et dans les DOM. La carte SIM à 10 € lors de la commande.





Ensuite Bouygues Télécom propose avec B&You un forfait mobile 100 Go de data à 13,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix. Cette promotion est valable jusqu'au 14 décembre 2020 9h.

Ce forfait mobile inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM (sauf MMS).

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM (sauf MMS). 100 Go de data utilisables en France métropolitaine.

de data utilisables en France métropolitaine. 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

de data utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium offert pendant 3 mois.

pendant 3 mois. La carte SIM à 10 € lors de la commande

A noter que Bouygues Telecom propose également un forfait 100 Go avec internet illimités le Week-end pour 16,99 € par mois.





Poursuivons avec Sosh qui a récemment lancé son forfait mobile 100 Go à 15,99 € par mois. Ce forfait ne verra pas son prix évoluer au bout d'un an et il est sans engagement. La promotion est valable jusqu'au 14 décembre 2020 9h.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe.

depuis la France métropolitaine et l'Europe. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine.

de data utilisables en France métropolitaine. 15 Go de data utilisables depuis l'Europe.

de data utilisables depuis l'Europe. La carte SIM à 10 € lors de la commande.





Lorsque l'on compare ces trois forfaits, on remarque rapidement que les offres sont sensiblement les mêmes avec des prix semblables, seul Sosh étant affiché 1 euro de plus. Il faudra donc prendre en compte les débits moyens de chaque opérateur qui ont été publiés cette semaine pour choisir, selon votre région, le forfait le plus intéressant.



Pour nous, le meilleur forfait mobile 100 Go est actuellement Sosh par rapport à Orange qui vient d'être (encore une fois) élu en tant que meilleur opérateur 4G de France, même s’il est un peu plus cher que les deux autres forfaits mobiles. Quand on connaît également la qualité de son SAV, on ne peut qu'être confiant. En second, B&You prend un léger avantage, car pour le même prix que Red by SFR, Bouygues offre Spotify Premium pendant 3 mois, plus de data à l'étranger et de façon générale plus d'options gratuites.





Et pour rappel, les meilleurs forfaits fibre du moment sont :