Forfait mobile : B&You réponds à RED avec un forfait 100 Go à moins de 12 € par mois sans engagement !

Quelle est douce cette guerre "fraternelle" entre les deux ennemis que sont RED (SFR) et Bouygues au niveau des forfaits mobiles, qui se battent à coup d'offres lancées en surprise un vendredi soir et de réaction le samedi matin, le tout pour notre plus grand bonheur de consommateurs !

Cette fois-ci Bouygues ne s'est pas fait avoir par RED qui, pour rappel, a lancé hier soir à 19h30 à la surprise générale le forfait RED by SFR de 100 Go à 12 € par mois comme cela avait déjà été le cas il y a 15 jours. Mais, cette fois-ci, Bouygues ne s'est pas fait avoir, et a réagi dès ce samedi matin en répliquant lui aussi par un forfait 100 Go de data à 11,99 € par mois sans engagement et sans hausse de prix ! Lancé aujourd'hui il se terminera le jeudi 4 juin à 6h

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, mais aussi l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, mais aussi l'Europe et les DOM. 100 Go de données mobiles utilisables en France, dont 10 Go en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France, dont 10 Go en Europe et dans les DOM. Le service de musique Spotify premium offert pendant 3 mois

La carte SIM à 10 € lors de la commande



