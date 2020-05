RED relance ce soir son forfait mobile BIGRED 100 Go à 12 € par mois sans engagement !

RED by SFR relance ce soir, et encore une fois pour 72 heures seulement, sa promotion spéciale avec un forfait mobile contenant 100 Go de data et proposé à seulement 12 € par mois sans engagement et sans évolution du prix au bout d'un an. Une très bonne affaire.

Décidément, RED aime bien les surprises du vendredi soir, d'autant plus quand cela empêche son éternel concurrent Bouygues de réagir pendant le week-end :)

RED by SFR propose donc de nouveau une très bonne surprise pour les gros consommateurs de data en proposant ce soir à 19h30 et jusqu'au 4 juin à 6h un forfait mobile contenant pas moins de 100 Go de data à seulement 12 € par mois, le tout sans engagement et sans évolution du prix après 1 an !

Pour rappel, ce forfait inclut les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 100 Go mensuelle. Lors des déplacements dans l'Union européenne, le forfait donne aussi droit aux appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'à 8 Go de data.

Une promotion à ne pas laisser passer, que vous pouvez découvrir ici.

