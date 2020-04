Forfaits mobiles : B&You renouvelle ses offres mobiles avec un forfait 60 Go à 12 € par mois seulement

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur Bouygues Telecom qui, via sa marque B&You propose des forfaits mobiles sans engagement. Aujourd'hui, les promotions viennent d'être renouvelées et le forfait 60 Go reste à 12 € par mois seulement ! Cette offre est disponible jusqu'au 27 avril 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM 60 Go de données mobiles utilisables en France, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France, dont utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium offert pendant 3 mois.

offert pendant 3 mois. La carte Sim à 10 € lors de la commande



Ce n'est pas le seul forfait proposé par B&You, en effet deux autres forfaits plus complets sont disponibles sur le site.

Pour 2 € de plus, vous pourrez profiter d'un forfait mobile 80 Go de data à 13,99 € par mois. Comme le précédent, ce forfait est sans variation de prix et reste sans engagement. Vous aurez accès à 80 Go de data en France métropolitaine dont 10 Go en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez également des Appels, SMS/MMS illimités dans les mêmes destinations et de Spotify Premium offert les 3 premiers mois. Cette offre est valable jusqu'au 3 mai 2020.

Enfin, le dernier forfait est valable jusqu'au 3 mai 2020 et est un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, toujours sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous pourrez bénéficier 100 Go de données mobiles dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations et de Spotify Premium offert pendant 3 mois.

Mais la grande nouveauté de cette mise à jour est un petit forfait de 100 Mo seulement à 4,99 € par mois pour ceux qui n'utilisent pas leurs données mobiles. Vous aurez donc accès à 100 Mo utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM et aux Appels, SMS/MMs illimités. Cette offre est valable jusqu'au 3 mai 2020.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant un forfait mobile illimité 5 Go sur les réseaux Orange et SFR à partir de 4,99 € par mois seulement mais aussi TOUTES les promotions mobiles chez Sosh, Free, RED, B&You, Cdiscount mobile, ...