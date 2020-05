Bon plan : les smartphones Poco F2 Pro, Mi 10, iPhone 11 et Galaxy S20+ à prix réduit

Le bon plan du jour concerne quatre smartphones qui bénéficient de réductions. Commençons par le nouveau smartphone de chez Xiaomi, le Poco F2 Pro qui dispose d'un grand écran AMLOED FHD+ de 6,67 pouces, sans encoche ni poinçon puisque le capteur photo avant de 20 mégapixels est logé dans la tranche supérieure. Ce smartphone est équipé d'un SoC haut de gamme de Qualcomm avec RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1 pour la configuration la plus élevée (LPDDR4x et UFS 3.0 pour la version 6 Go RAM).

Au niveau de la photo, on retrouve à l'arrière quatre capteurs photo dans un cercle avec un module principal Sony IMX686 de 64 mégapixels. Le Poco F2 Pro est alimenté par une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 30W.

Le smartphone Poco F2 Pro de Xiaomi est disponible à 459 € avec le code DHPocoF2P chez DHgate (livraison gratuite via DHL en quelques jours), mais aussi à 465 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.

POCO F2 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200



Ensuite, passons au Xiaomi Mi 10 qui dispose d'un écran OLED de 6,67 pouces FHD+ en 90 Hz. Le Xiaomi Mi 10 est doté d'un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55 et de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 selon les versions ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter d'un capteur de 108 mégapixels (PDAF, OIS), couplé avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 Mpx et 3D Tof de 2 Mpx également. Enfin, le Mi 10 est alimenté par une batterie de 4780 mAH et a le droit à une puissante charge rapide 30W, mais aussi une charge sans fil de 30W.

Vous pourrez retrouver le smartphone Xiaomi Mi 10 à seulement 589 € avec le code DHMI105G, la livraisonvia DHL est comprise dans le prix et s'effectue en quelques jours sans frais de douane.



Poursuivons avec l'iPhone 11 qui possède une diagonale de 6,1 pouces LCD Liquid Retina et une encoche au sommet, à l'arrière vous pourrez trouver un double capteur photo 12 + 12 mégapixels, le second capteur apporte du très grand angle avec un zoom optique x2.

Cet iPhone est équipé du SoC Apple A13 Bionic qui améliore les performances CPU et GPU avec 64 Go de stockage interne.

L'iPhone 11 est actuellement disponible chez Rakuten au prix de 685 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.



Enfin, le Samsung Galaxy S20 + avec son écran incurvé sur les tranches avec une dimension de 6,7 pouces. Le Samsung Galaxy S20+ est doté d’un puissant SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV pour assurer des performances haut de gamme. Question photo, on retrouve un capteur 64 mégapixels sur les Galaxy S20/S20+ avec zoom optique x3 /zoom numérique x30.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 + 128 Go est proposé à 770 € au lieu de 1009 € chez Rakuten.



