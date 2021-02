Forfait mobile : Bouygues Télécom réplique avec un forfait 5 Go à 4,99 € !!

Répondant à l'offre proposée hier par son éternel concurrent RED by SFR, Bouygues Télécom passe ce matin son forfait mobile d'entrée de gamme à 5 euros par mois de 200 Mo de données mobiles à.. 5 Go ! Vive la concurrence !

Je vous le répète à chaque fois ces dernières semaines, mais les deux ennemis jurés du monde très fermé des forfaits mobiles ne se lâchent pas d'une semelle, passant leur temps à répliquer à leurs offres respectives.

Ainsi hier RED proposait notamment un très intéressant forfait mobile affiché à 5 euros par mois, jusque là rien de très extraordinaire, mais avec une importante quantité de données mobiles, 5 Go, une première pour l'opérateur depuis des années. Bouygues, qui propose le même forfait, mais avec seulement 200 Mo (il est déjà monté à maximum 2 Go ces derniers temps), a donc décidé de s'aligner sur l'offre de SFR en passant donc de 200 Mo hier à 5 Go ce matin. Vive la concurrence ;-) Ce forfait est très intéressant, car il allie petit prix et réelle possibilité d'utiliser la 4G pour un usage modéré.

L'opérateur mobile Bouygues Télécom propose donc un très intéressant forfait mobile à petit prix à 4,99 € avec 5 Go de data, sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an. Ce forfait est disponible jusqu'au 17 février 2021.

Ce forfait comprend les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine et 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, mais aussi en Europe.

A noter qu'il ya également 3 autres forfaits B&You :

60 Go à 12,99 € par mois

100 Go à 14,99 € par mois

130 Go en 5G à 24,99 € par mois



Et du côté de la concurrence n'oubliez pas de consulter le forfait Free Mobile 70 Go de data à 10,99 € par mois pendant 12 mois, 3 forfaits mobiles chez Sosh avec respectivement 40 Go, 80 Go et 100 Go à 12,99 €, 15,99 € et 16,99 €, ou encore les 4 forfaits mobiles de RED 5 Go, 60 Go et 100 Go et 130 Go (5G) à respectivement 5 €, 13 €, 15 € et 25 € par mois.