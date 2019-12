Forfaits mobiles : Bouygues tape TRES fort avec de l'internet illimité WE à 11,99 € et du 100 Go à 14,99 € !

Bouygues Télécom continue d'être aussi agressif que son plus féroce concurrent à savoir SFR / RED avec aujourd'hui l'apparition de deux nouveaux forfaits mobiles avec de l'illimité internet pendant le week-end dès 11,99 € et 100 Go de data à 14,99 € !

Alors que les promotions chez RED by SFR, qui sont toujours valides aujourd'hui et que nous vous avons présentées en détail, sont ce qui semble se faire de mieux actuellement, Bouygues a décidé de réagir aujourd'hui avec de nouvelles offres qui devraient renverser la donne ! Voyons ceci dans le détail.

Fini donc les 3 forfaits, cette semaine Bouygues Telecom propose avec sa marque B&You seulement 2 forfaits mobiles en Série Spéciale allant de 11,99 € à 14,99 € par mois pour 50 à 100 Go de data mobile.

Les forfaits sont également sans engagement et les tarifs sont valables pour toute souscription jusqu'au 23 décembre avec un tarif garanti à vie.

Pour 11,99 € / mois, les abonnés auront droit aux appels et SMS / illimités ainsi qu'à 50 Go de data, dont 10 Go utilisables en roaming en Europe et DOM, et un accès internet illimité le week-end.

Surprise, le forfait à 14,99 € / mois propose 100 Go de data mensuelle, dont 10 Go utilisable en roaming mais sans l'internet illimité du week-end. Pour rappel, ce forfait 100 Go était précédemment proposé à ...19,99 € !

Les tarifs sont fixes et n'évolueront pas même après 1 an d'abonnement et les offres sont classiquement réservées aux nouveaux abonnés avec ouverture de ligne et SIM fournie facturées 10 €.

C'est donc réellement une offre très intéressante qui devrait calmer les ardeurs de Red by Sfr, du moins quelques temps. Profitez en pour ces fêtes de Noël, d'autant plus que le tarif n'évoluera pas au bout d'un an !



Du côté de l'internet fixe, rappelons également que Bouygues propose 3 offres avec les Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym avec des tarifs réduits la première année allant de 14,99 € à 24,99 € par mois, en ADSL ou Fibre. Pour toute souscription à l'une de ces box vous obtiendrez en plus 6 mois d'abonnement à Spotify Premium !

Concernant la Fibre, Bouygues propose une promotion spéciale avec l'abonnement Bbox Fit à seulement 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 € par mois ensuite avec un engagement d'un an et la location de la box incluse. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 200 Mb/s en descendant et 100 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Même chose sur les forfaits fibre avec l' offre Bbox Must (500 Mb/s / 300 Mb/s) à seulement 19,99 € par mois durant 12 mois puis 34,99 €, ou encore l'offre Bbox Ultym (1 Gb/s / 500Mb/s) à 24,99 € par mois durant 12 mois puis 41,99 € qui intègre en plus en ce moment Canal+ Series ou un autre bonus au choix.

Notons que Bouygues prendra en charge jusqu'à 100 € de frais de résiliation de votre ancien opérateur pour tout engagement d'un an.

Dernière promotion à signaler, jusqu’au 29 décembre, bénéficiez de 100 € de remise immédiate avec le code promo NOEL100, de 70€ remboursés sur demande et d’une remise différée de 100 € pour la reprise de votre mobile. Vous pourrez également profiter d'un Galaxy Samsung S10 à 1 € + 8 € par mois durant 24 mois grâce au forfait Sensation 70 Go et avec en prime 60 € de remboursés sur les écouteurs Galaxy Buds.

Et pour rappel, vous trouverez dans notre section bon plan les meilleures promotions sur les forfaits mobiles et internet.