Forfaits mobiles Cdiscount : 100 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an ou 60 Go à 4,99 €

Cdiscount propose depuis ce matin deux nouveaux forfaites mobiles sans engagement proposant de 60 à 100 Go de données à partir de seulement 4,99 € par mois.

L'opérateur Cdiscount Mobile propose cette fois-ci deux nouveaux forfaits mobiles, de quoi mieux s'opposer à la concurrence en ciblant deux budgets.

Le premier est un forfait, sans engagement proposant 100 Go de données mobiles pour 9,99 € par mois seulement, puis à 20 € après 1 an. Cette promotion est disponible jusqu'au 16 juin 2020 inclus !

Vous pourrez profiter de :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne

en France métropolitaine et depuis l’Union européenne 100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà)

de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) 5 Go de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà)

de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà) L’activation de la carte sim à 10 € lors de la commande





Le second forfait propose pour sa part 60 Go de données mobiles au prix de 4,99 € par mois, le prix passant ensuite au bout de 6 mois à 14,99 €.



Ces deux forfaits mobiles sont sans engagement et pour rappel Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique.

