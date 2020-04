Forfaits mobiles : Cdiscount mobile lance ses forfaits 30 Go à 9,99 € et 100 Go à 14,99 € même après un an !

Cdiscount propose en ce moment deux nouvelles promotions sur ses forfaits mobiles 30 Go et 100 Go de data !

Le bon plan mobile du jour concerne Cdiscount Mobile et deux forfaits mobiles sans engagements avec 30 Go à 9,99 € par mois et 100 Go à 14,99 € par mois sans augmentation de prix après un an ! Ces deux offres sont disponibles jusqu'au 4 mai 2020.

Commençons avec le forfait, sans engagement, 30 Go de données mobiles à 9,99 € par mois sans modification de prix au-delà d'un an.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE

en France métropolitaine et depuis l'UE 30 Go de data 4G en France métropolitaine

de data 4G en France métropolitaine 10 Go de data 4G utilisables en Europe et dans les DOM

de data 4G utilisables en Europe et dans les DOM L'activation de la carte SIM à 10 € lors de la commande



Passons, au forfait, toujours sans engagement, de 100 Go de data à 14,99 € par mois même après un an.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE.

en France métropolitaine et depuis l'UE. 100 Go de data 4G en France métropolitaine

Go de data 4G en France métropolitaine 5 Go de data 4G utilisables en Europe et dans les DOM

de data 4G utilisables en Europe et dans les DOM L'activation de la carte SIM à 10 € lors de la commande

Pour rappel, Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique

