Forfait mobile : Free propose un forfait 60 Go de data à 10,99 € par mois pendant un an

Free modifie une nouvelle fois son forfait mobile sans engagement en proposant cette semaine 60 Go de données mobiles à 10,99 € par mois pendant an.

Alors que la lutte est rude au niveau des forfaits mobiles avec RED qui propose actuellement ses forfaits 60 Go à 12 € par mois et 100 Go à 16 €, ou Bouygues avec B&You et ses 3 forfaits 60, 80 et 100 Go à respectivement 11,99 €, 13,99 € et 15,99 €, ou encore Sosh avec deux forfaits mobiles 80 et 100 Go en série limitée à 14,99 € et 16,99 €, c'est Free qui dégaine cette semaine un nouveau forfait 60 Go à moins de 11 €.

L'opérateur Free propose ainsi son forfait Série Free avec 60 Go de data pour 10,99 € par mois pendant 12 mois puis, passé ce délai, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free proposé à 19,99 € par mois mais proposant 100 Go de data. Le forfait étant sans engament, vous pouvez tout à fait résilier pour ne bénéficier que de l'offre à 10,99 €. Les abonnés Freebox profiteront du forfait mobile de base 100 Go à 15,99 € avec un volume data 4G illimité. Cette offre est valable jusqu'au 16 juin 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 60 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 8 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)



Il est à noter que cette offre est réservée aux nouveaux abonnés Free uniquement.