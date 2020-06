Forfait mobiles Sosh 80 Go à 14,99 € ou 100 Go à 16,99 € par mois sans augmentation de prix après 1 an

La bataille commerciale sur les forfaits mobiles proposant 100 Go de données mobiles fait rage ces dernières semaines, et Sosh ne s'en laisse pas conter !

Alors que RED propose actuellement ses forfaits 60 Go à 12 € par mois et 100 Go à 16 €, et que Bouygues propose avec B&You 3 forfaits 60, 80 et 100 Go à respectivement 11,99 €, 13,99 € et 15,99 €, Sosh propose pour sa part deux forfaits mobiles 80 et 100 Go en série limitée.

Vous avez en effet jusqu'au 15 juillet 9h pour profiter du forfait mobile Sosh, filiale d'Orange proposant 80 Go de data proposé à seulement 14,99 € par mois sans engagement. Le tarif de ce forfait n'évoluera pas même après un an, un bon point, d'autant qu'il est de plus sans engagement.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 10 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.

Le second forfait est similaire (sans engagement, sans hausse de prix après un an,...) mais propose 100 Go de data à 16,99 € par mois, avec 15 Go en roaming et valable jusqu'au 22 juin à 9h.



Même si ces formats sont 1€ plus chers que ceux de RED ou Bouygues, les critères de qualité du réseau et du sav d'Orange pourraient sans mal vous faire basculer dessus.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter notre dernier bon plan concernant les forfaits mobiles Cdiscount 100 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an ou 60 Go à 4,99 € !