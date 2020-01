Forfait mobile et internet : La Poste Mobile 30 Go à 9,99 € par mois à vie et la box Fibre à 22,99 €

La Poste Mobile propose deux promotions intéressantes : la première sur son forfait mobile 30 Go affiché à seulement 9,99 € par mois, sans engagement, avec un prix garanti à vie et 10 Go en roaming, et la seconde sur son offre Fibre facturée 22,99 € par mois pendant 1 an au lieu de 37,99 €. A découvrir !