Forfaits mobiles : les meilleures promotions chez SFR, RED, Free, Bouygues, Sosh, Cdiscount,...

Commençons notre récapitulatif par l'opérateur SFR qui propose son forfait mobile 2h 100 Mo gratuitement pendant 12 mois pour les abonnés à la box SFR.

Le forfait d'entrée de gamme de SFR avec 2 heures d'appels et 100 Mo de données mobiles est gratuit pour les abonnés à la Box SFR pendant 1 an puis passera à 5 € par mois, ce qui reste un tarif exclusif pour les abonnés.

Ce forfait comprend :

2 heures d'appels en France (facturé 0,55 €/min au-delà), SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

100 Mo de data utilisables (débit bloqué au-delà) en France métropolitaine, Europe et dans les DOM.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la box SFR, ce forfait est à 3 € par mois pendant un an puis à 8 €. Le forfait 2h 100 Mo de SFR est sous engagement d'un an que vous soyez abonnés ou non.



Bouygues Télécom propose son forfait B&You qui est un forfait mobile avec 60 Go de data pour 13,99 € par mois jusqu'au 16 mars 2020.

Ce forfait comprend :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

60 Go de data utilisable en France métropolitaine dont 10 Go de data utilisable depuis les DOM et l'Europe.

La carte SIM à 10 € lors de la commande

Mais ce n'est pas le seul forfait proposé par B&You, en effet la filiale de Bouygues propose également deux autres forfaits plus complets.

Pour 2 € de plus par mois, vous pourrez bénéficier de l'option " Week-end internet illimité" qui permet de naviguer sur internet en illimité tous les week-ends.

Enfin, le forfait à moins de 20 € par mois, permet d'ajuster ses données mobiles à 100 Go utilisables en France et toujours 10 Go de data utilisables dans les DOM ou en Europe.



Passons à Free Mobile qui propose son forfait intermédiaire avec 50 Go de data à 9,99 € par mois. Ce forfait Série Free 50 Go de données mobiles est à 9,99 € par mois pendant un an puis le forfait basculera en forfait Free à 19,99 € (100 Go de data).

Pour rappel, c'est un forfait sans engagement valable maximum 1 an, vous basculerez ensuite automatiquement vers le forfait Free proposé à 19,99 € par mois, mais proposant 100 Go de data, ou à défaut vous pouvez résilier pour ne bénéficier que de l'offre à 9,99 €. À noter que pour les abonnés Freebox, le forfait mobile de base 100 Go à 19,99 € passe à seulement 15,99 € avec un volume data 4G illimité, très intéressant !

Ce forfait 50 Go à 9,99 € inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, et depuis les DOM (sauf Mayotte).

50 Go de data en 4G+ depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 4 Go de data depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

Enfin, il est important de souligner que ce forfait n'est disponible que pour les nouveaux abonnés Free mobile.

Red by SFR, quant à lui, propose un forfait mobile 60 Go de data à 14 € par mois au lieu de 15 € par mois jusqu'au 18 mars 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM, et depuis l'Europe

60 Go de données mobiles en haut débit depuis la France métropolitaine et 8 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM.

Possibilité de passer à 100 Go de data pour 6 € par mois en plus.

Possibilité de bénéficier de 15 Go de data depuis UE/DOM, mais aussi Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.



Passons à la filiale d'Orange, Sosh qui propose une nouvelle promotion sur son forfait mobile 50 Go de data en série spéciale proposée cette fois à seulement 14,99 € par mois sans engagement. La grande nouveauté ? Le tarif de forfait ne bougera pas au bout d'un an comme habituellement ! Cette offre est disponible jusqu'au 30 mars 2020 9h.

Pour rappel, ce forfait comprend :

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

50 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) ainsi que 8 Go en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà).

Frais d'activation de la carte SIM à 10 € lors de la commande.

L'opérateur mobile Prixtel propose actuellement son forfait mobile ajustable Le complet en promotion. Ce dernier s’adapte tous les mois à votre consommation réelle. Plus besoin de vous soucier de combien de data il vous reste sur votre forfait, c’est ce dernier qui s’ajuste automatiquement à vos besoins et pas l’inverse !

Ce forfait s'articule en effet autour de 3 paliers tarifaires en fonction de votre consommation de données mobiles :

Jusqu’à 5 Go de données : 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 €)

Jusqu’à 15 Go de données : 9,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu’à 50 Go de données : 14,99 € par mois (au lieu de 19,99 €)

Ce forfait inclut également tout ce que l'on peut attendre d'un forfait mobile de qualité, à savoir les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, mais aussi depuis l'Europe et les DOM, et jusqu’à 7,5 Go de données mobiles à utiliser à l’étranger. Enfin, et c'est à noter, Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR, deux réseaux de qualité qui vous garantiront une réception optimale partout en France.

Prixtel propose son forfait mobile ajustable sans engagement Le complet, en promotion à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant 1 an.



Enfin, parlons de La Poste Mobile et de sa promotion sur son forfait mobile à 14,99 € par mois proposé à seulement 9,99 € par mois, et ce, sans engagement et avec accès illimité au catalogue d'Universal Music. L’offre reste valable jusqu’au 21 mars 2020. À noter que ce prix reste valable sans limitation de durée y compris après un an donc !

le forfait inclut :

Appels voix, SMS et MMS illimités en métropole, depuis la métropole vers les DOM, et depuis les zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine

30 Go de data en France dont 10 Go d'internet mobile en Europe (bloqué au-delà et rechargeable)

Musique illimitée avec un accès illimité au service d'écoute en streaming de musique du catalogue Universal Music

Le forfait mobile La Poste Mobile 30 Go à 9,99 € par mois est sans engagement et sans augmentation du prix au bout d'un an.

Terminons enfin par Cdiscount Mobile qui propose 200 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois pendant un an sans engagement puis il passera ensuite à 24,99 € par mois. Cette offre est disponible jusqu'au 16 mars 2020 à 10h.

L'offre étant sans engagement, vous pourrez alors basculer (ou non) ensuite vers une nouvelle offre chez la concurrence si vous le souhaitez.

Rappelons que Cdiscount Mobile est un service de l'opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR selon votre zone géographique.

Vous pourrez retrouver dans ce forfait :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne

200 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) + 5 Go de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà)

L'activation de la carte sim à 10 € lors de la commande



