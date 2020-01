Duel sur les forfaits mobiles entre RED by SFR et B&You à partir de 12 € par mois. Les critères de choix

Quel est le meilleur forfait mobile actuellement entre les offres à 12 € de RED et de B&You ? Explications détaillées.

Depuis plusieurs semaines RED by SFR et B&You, la filiale de Bouygues Telecom, se font une forte concurrence avec une nouvelle stratégie assez similaire l'une de l'autre. Ces deux opérateurs lancent régulièrement de nouvelles offres promotionnelles pour se démarquer, les dernières proposent un prix qui débute à partir de 60 Go de data pour 12 € par mois chez les deux concurrents.



Mais lequel de ces deux opérateurs offre les meilleurs avantages ?

Des forfaits mobiles sans engagement à des prix identiques

Les deux opérateurs ont de nombreux points en commun, ils proposent des forfaits sans engagement avec des prix de base identiques qui ne changent pas au bout de 6 ou 12 mois comme chez la concurrence.

Red By SFR propose ainsi un forfait mobile 60 Go de data à 12 € au lieu de 15 € par mois jusqu'au 3 février 2020.

Ce forfait inclus :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM, et depuis l'Europe

60 Go de données mobiles en haut débit depuis la France métropolitaine et 8 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM.

en haut débit depuis la France métropolitaine et 8 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM. Possibilité de passer à 100 Go de data pour 8 € par mois en plus .

. Possibilité de bénéficier de 15 Go de data depuis UE/DOM mais aussi Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5€ de plus par mois.

B&You, quant à lui, propose un forfait mobile avec 60 Go de data pour 11,99 € par mois jusqu'au 4 février.

Ce forfait inclus :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

60 Go de data utilisable en France métropolitaine et 8 Go de data depuis les DOM et l'Europe.

Mais la filiale de Bouygues ne s'arrête pas là en proposant deux autres forfaits plus complets, qui viennent se confronter aux options de Red by SFR

Pour 2 € de plus par mois, vous pourrez bénéficier de 10 Go de données mobiles en Europe et dans les DOM. De plus, une option " Week-end illimité" vient s'inclure dans ce forfait qui permet de naviguer sur internet en illimité tous les week-ends.

Enfin, le forfait à moins de 20 € par mois, permet d'ajuster ses données mobiles à 100 Go utilisables en France et toujours 10 Go de data utilisables dans les DOM ou en Europe.

Si l'on compare les deux forfaits, sans prendre en compte les différentes options gratuites / payantes de chaque opérateur, nous pouvons facilement en arriver à la conclusion que ces deux offres sont très similaires, même quantité de data, même prix qui n'évoluera pas, pas d'engagement, couverture nationale du réseau identique (99%),...

Sachant de plus qu'un français ne consomme en moyenne que 9 Go de données mobiles par mois, ces seuls critères ne permettent pas de définir un vainqueur.



Les options gratuites / payantes, la clé du choix ?

B&You inclut dans son forfait mobile 60 Go à 11,90 € de très nombreuses options gratuites :

Conserver son numéro de téléphone actuel

Présentation du numéro de l'appelant

Double appel

Accès aux communications de la France vers l'étranger et les DOM

Appel inconnu possible

Filtrage et renvoi d'appels (610)

Répondeur (660)

Suivi Consommation (680)

SMS de notification des appels sans message sur répondeur

Contrôle parental mobile

Solutions pour les personnes avec une déficience visuelle

Messagerie vocale visuelle

Option débit réduit au-delà de l'enveloppe

B.tv

Service Conférence : 3 personnes maximum



Red by SFR inclut pour sa part dans son forfait mobile 60 Go à 12,00 € les options suivantes :

Facture sur internet

Filtrage et renvoi d'appels

Conserver son numéro de téléphone actuel

Alerte Consommation

Répondeur (123)

Interdiction des usages surtaxés sur demande

Blocage des achats multimédia sur facteur, sur demande

Contrôle parental mobile

Double prévenance



On peut constater que B&You est au-dessus de Red by SFR en ce qui concerne les options gratuites inclut dans le forfait proposé. En effet, Red fait facturer le double appel, le répondeur visuel, sfr.tv.. Ces options sont en moyenne à 2€ de plus par mois, ce qui peut relativement changer la facture si l'on souhaite plusieurs options. A étudier selon vos besoins.





Le SAV, un vrai critère

Selon le dernier bilan de l'AFUTT (association française des utilisateurs de télécommunications) pour l'année 2018 (celui de 2019 sera disponible en avril), SFR et sa filiale Red by SFR représentent à eux seuls 47,6% des plaintes tandis que Bouygues et B&You n'en représentent que 13,8 %. Un vrai avantage !

Alors selon vous, qui est le meilleur opérateur mobile ? Sur le papier c'est actuellement Bouygues qui est devant mais le match est très serré.

Un dernier critère à prendre en compte est la présence d'antennes relais à côté de chez vous. Il est clair que si une antenne SFR est présente à 100 m de chez vous alors que la première antenne Bouygues l'est à 1 km (ou inversement), le choix pourra être vite fait ! A vous de vérifier ce point sur l'un des nombreux sites web affichant la cartographie des antennes relais.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans sur la concurrence concernant le forfait en série limitée de chez Sosh qui propose 50 Go de data pour 9,99 € par mois mais aussi toutes les promotions mobiles chez Bouygues, SFR, Sosh, Free et aussi NRJ, Cdiscount,..