Envie de changer de forfait mobile ? Les promotions chez Bouygues, SFR, Sosh, Free et aussi NRJ, Cdiscount,.

Les promotions évoluent régulièrement, quasi chaque semaine, chez les opérateurs, notamment il faut l'avouer chez Bouygues Télécom, avec ses forfaits B&You, et chez RED by SFR, qui se livrent toujours une lutte acharnée avec des offres très sembables sur le papier.

Commençons par Sosh, la filiale d'Orange qui utilise à 100% le réseau Orange sans aucune limitation, et propose deux de ses forfaits mobiles en promotion, à savoir les forfaits avec 20 Go et 50 Go de données mobiles.

Ces deux promotions sont valables jusqu'au 27 janvier 9h. Vous trouverez ainsi le forfait à 24,99 € par mois de l'opérateur proposé à seulement 14,99 € par mois sans engagement pendant 12 mois (forfait avec 50 Go de data), mais aussi le forfait à 19,99 € par mois qui passe durant 1 an à seulement 11,99 € par mois (forfait 20 Go), le tout étant sans engagement.

Pour rappel, ces forfaits incluent :

Appels et SMS/MMS illimités en France

Internet mobile avec 20 ou 50 Go de data (débit réduit au-delà) en France métropolitaine

Envoie de SMS en illimité vers Europe / Suisse / Andorre/ DOM

Depuis l'étranger, appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France et profitez de vos 20 ou 50 Go d’internet mobile comme si vous étiez en France.

Appels illimités vers USA et Canada et les fixes en Europe uniquement pour le forfait à 24,99 €

Carte SIM universelle (5€)

Poursuivons par Red by SFR dont le prix n'évoluera pas au bout d'une année.

Dans son offre mobile, RED by SFR propose donc son forfait RED by SFR à 12 € / mois (au lieu de 15€) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle, valable jusqu'au 27 janvier. Lors de vos déplacements dans l'Union européenne ou dans les DOM, le forfait vous permet aussi de passer des appels en illimités, idem pour les SMS/MMS. De plus vous aurez le droit jusqu'à 8 Go de data.

Cette semaine votre forfait vous permet de bénéficier gratuitement de l'option SFR Sécurité + Paswword 1 équipement, qui est une protection anti-virus pour protéger vos ordinateurs, téléphones, tablettes. Vous pourrez naviguer en toute sécurité sans avoir peur que vos données personnelles ne fuitent sur un site infecté.

Et pour ceux qui ont besoin d'un volume de data plus conséquent, l'enveloppe data peut être augmentée :

100 Go / 10 Go à l'étranger pour 8 € / mois de plus.

Dans le même raisonnement, il est possible de profiter de plus de data depuis l'Europe et les DOM mais également depuis la Suisse, l'Andorre, les Etats-Unis et le Canada :

15 Go depuis UE/DOM mais aussi Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.

Le forfait Red by SFR est toujours sans engagement, et cela vaut aussi pour les options choisies par les abonnés. Si l'utilisateur a besoin d'un plus gros volume, il pourra changer son data disponible d'un mois à l'autre. Tous les détails sont disponibles sur la page de RED by SFR.



Free Mobile propose toujours son forfait Série Spéciale à 9,99 € par mois avec 50 Go de data dont 4 Go en roaming. Pour rappel, ce tarif de 9,99 euros par mois est valable pendant un an, après ce dernier bascule automatiquement vers le forfait classique à 19,99 € par mois (100 Go / 25 Go de data). La série spéciale (sans engagement) s'adresse aux nouveaux abonnés. Elle intègre les appels, SMS et MMS illimités (France métropolitaine et vers DOM), 50 Go d'Internet mobile en 4G en France, ainsi que 4 Go par mois en 3G depuis l'Europe et DOM.





Enfin Bouygues Télécom propose 2 forfaits mobiles sans engagement et les tarifs valables pour toute souscription jusqu'au 4 février avec un tarif qui n'évoluera pas tant que vous restez abonné.

Pour 11,99 € par mois, les abonnés auront droit aux appels et SMS / illimités ainsi qu'à 60 Go de data, dont 8 Go utilisables en roaming en Europe et DOM.

Pour 19,99 € par mois vous passerez à 100 Go de data mensuelle, dont 10 Go utilisable en roaming.

Ces offres sont classiquement réservées aux nouveaux abonnés avec ouverture de ligne et SIM fournie facturées 10 €.

Et pour toute souscription d'un forfait mobile B&You, Bouygue Télécom vous offre actuellement 3 mois d'abonnement gratuits au service Spotify Premium (musique illimitée).



Et chez les opérateurs mobiles virtuels, nous retrouvons cette semaine 4 offres en promotion :

La Poste Mobile propose actuellement son forfait mobile sans engagement, généralement facturé 14,99 € par mois, à seulement 9,99 € par mois. A noter que ce prix est valable tant que vous restez abonné.

ce forfait inclut :

Appels voix, SMS et MMS illimités en métropole, depuis la métropole vers les DOM, et depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes Zones et la France métropolitaine

30 Go de data utilisables en France dont 10 Go peuvent être utilisés en Europe (bloqué au delà)

Prixtel qui propose un forfait ajustable sans engagement affiché à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant 12 mois.

Le tarif de votre forfait mobile dépendra uniquement de votre consommation en données mobiles comme précisé ci-dessous :

Jusqu’à 5 Go de données : 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 €)

Jusqu’à 15 Go de données : 9,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu’à 50 Go de données : 14,99 € par mois (au lieu de 19,99 €)



Bien entendu, ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France vers les fixes et mobiles, mais également ceux depuis l'Europe et les DOM vers la France. Précisons que Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR.





NRJ Mobile propose jusqu'au 29 janvier son forfait mobile Woot sans engagement disposant de 30 Go de data à seulement 4,99 € par mois pendant 6 mois puis 12,99 € ensuite.

Le forfait Woot 30 Go comprend les appels illimités, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, DOM et Europe, les, et donc une enveloppe de données en 4G de 30 Go (jusqu'à 100 Mbps, débit réduit au delà) et de 3 Go en Europe. La carte SIM est facturée 10 € mais l'option Messagerie vocale visuelle est gratuite.



Enfin Cdiscount Mobile propose son forfait mobile 100 Go de data à 9,99 € par mois au lieu de 20 €. Attention, il s'agit d'une offre à durée limitée valable jusqu'au 4 février.

Le forfait sera à 9,99 € pendant un an, ensuite le montant mensuel repassera à 20 € par mois. L'offre étant un forfait sans engagement, vous pouvez tout à fait résilier au bout de cette année pour passer ensuite à une offre plus avantageuse chez la concurrence. La carte SIM est facturée 10 € lors de la commande.

Pour rappel, Cdiscount Mobile est un service de l'opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles des trois grands opérateurs à savoir Bouygues Telecom, Orange et SFR selon votre zone géographique.

Dans ce forfait, nous retrouvons :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union Européenne



100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) + 5 Go de data en 4G+ en Europe et DOM (facturé au-delà)

Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec de 25 à 30% de réduction sur les ordinateurs portables Lenovo ThinkPad ou encore l'opération spéciale "Vente à Perte" chez Cdiscount avec jusqu’à -80% d’économies.