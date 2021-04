Sosh propose 2 forfaits mobiles 60Go à 13,99€ et 110Go à 16,99€ par mois même après un an !

La filiale d'Orange, Sosh, propose depuis ce matin deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée avec 60 Go de data à 13,99 € par mois et 110 Go à 16,99 €, les deux sans variation de prix même après un an. La qualité du réseau Orange au prix Sosh !

Après les forfaits mobiles 100 Go et 200 Go de RED et de B&You en fortes promotions qui se terminent ce soir, Sosh propose de son côté deux forfaits mobiles en Série limitée toujours sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an.

Pour rappel, Sosh utilise sans aucune restriction le meilleur réseau mobile de France à savoir celui d'Orange, avec en prime un SAV de qualité et un prix réduit.

Le premier forfait mobile propose ainsi 60 Go de données mobiles à 13,99 € par mois et le second 110 Go à 16,99 € par mois, les deux étant valables jusqu'au 10 mai 2021 à 9h.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 60 Go et 110 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go et 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Les forfaits Sosh 60 Go et 110 Go à partir de 13,99 € par mois sans engagement

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence Free et son forfait Série Free 70 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an ou encore chez RED et B&You les forfaits 100 Go et 200 Go à partir de 13 €.