Sosh propose 2 forfaits mobiles 60 Go et 80 Go à 13,99 et 15,99 € par mois sans augmentation de prix !

Sosh propose deux forfaits mobiles sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an, proposant 60 Go de data à 13,99 € et 80 Go de data à 15,99 € !

Nous vous avons présenté avant-hier 3 forfaits mobiles avec 100 Go de data à partir de 10 € par mois, mais Sosh propose aussi de son côté 2 forfaits en série limitée avec 60 Go et 80 Go de données mobiles.

Vous avez ainsi jusqu'au 24 août à 9h pour profiter du forfait mobile Sosh en Série limitée proposant 60 Go de données mobiles à seulement 13,99 € par mois sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an !

Et si vous avez besoin de plus de data, vous avez jusqu'au 14 septembre à 9h pour basculer vers le forfait proposant 80 Go de données mobiles à seulement 15,99 € par mois, toujours sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an.

Ces deux forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 60 ou 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go ou 12 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Pour rappel, Sosh utilise sans aucune limitation le réseau de sa maison mère Orange, élu meilleur réseau mobile de France depuis des années, un gage de qualité de même que le SAV reconnu comme étant très bon. Signalons enfin que, comme pour la concurrence, ce forfait mobile n'est accessible qu'aux nouveaux abonnés Sosh et Orange.

