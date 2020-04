Forfait mobile : Sosh lance son nouveau forfait 80 Go de data à 14,99 € par mois même après un an !

Sosh propose un nouveau forfait mobile proposant 80 Go de données mobiles à seulement 14,99 € par mois et sans variation du prix après un an !

Orange, à travers sa filiale Sosh, prolonge et améliore sa promotion sur son forfait mobile 50 Go de data en série spéciale qui se transforme en forfait à 80 Go de data mais toujours proposé à seulement 14,99 € par mois sans engagement. Attention, contrairement à d'habitude, le tarif de ce forfait n'évoluera pas, même après un an. Cette promotion est valable jusqu'au 27 avril 2020 à 9h.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Pour rappel, ce forfait est sans engagement, sans variation du prix sur le long terme, et vous permettra d'utiliser le meilleur réseau mobile de France ainsi que le meilleur SAV dixit les derniers résultats des tests. Ce nouveau forfait n'est accessible qu'aux nouveaux abonnés Sosh et Orange.

