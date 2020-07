Forfaits internet : les promotions sur les forfaits fibre et ADSL chez Red by SFR, Bouygues, Sosh ..

Commençons avec RED by SFR qui propose un abonnement internet Fibre, THD RED Box à 23 euros par mois, avec un prix qui ne variera pas et toujours sans engagement. De plus, vous disposez de 1 mois gratuit ! Cette offre est en ligne jusqu'au 6 juillet 2020.

Vous pourrez profiter d'un accès à internet en illimité de type Fibre avec jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi, grâce à l'option Débit Plus qui est offerte (5€ en temps normal), mais aussi des appels illimités vers les mobiles (option facturée 5 € habituellement).

Si vous souhaitez bénéficier de l’offre TV avec 35 chaînes, il vous faudra débourser 2 € de plus chaque mois ou 4 € de plus par mois pour 100 chaînes.

Et si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois, avec là aussi 1 mois d'abonnement offert.



La maison mère SFR propose son offre Fibre le forfait SFR Fibre qui comprend la location de la box plus le décodeur 4K, l'accès à 160 chaînes TV, l'internet jusqu'à 500 Mb/s en download et upload, les appels illimités vers les fixes de France, et un stockage cloud de 10 Go. Le prix est de 15 euros par mois durant 12 mois avec un engagement de 12 mois, le tarif revenant ensuite à 38 € par mois. Cette offre propose des débits jusqu'à 500 Mb/s en upload et download, 160 chaînes et services TV, la Box PLUS & Décodeur PLUS ainsi que les appels illimités vers les Fixes en France. La bonne affaire du moment.

Vous pouvez également profiter de l'offre SFR Fibre Power à 25 € par mois durant 12 mois puis ensuite 45 € par mois, devrait vous satisfaire avec les mêmes prestations que précédemment à quelques variantes avec 200 chaînes TV (au lieu de 160), un stockage cloud de 100 Go (au lieu de 10 Go), des appels vers les fixes, mais aussi les mobiles en illimité et enfin surtout un débit de 1 Gbit/s en download (au lieu de 400 Mb/s).

Notons également la présence chez SFR d'une offre dédiée box 4G+ à 35 € par mois sans engagement pour ceux qui n'ont pas accès à l'ADSL ou la Fibre et qui veulent surfer avec débits atteignant jusqu'à 260 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en émission.







Passons ensuite à Bouygues Telecom qui propose 3 offres avec les Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym avec des tarifs réduits la première année allant de 14,99 € à 27,99 € par mois, que ce soit en technologie ADSL ou fibre. Signalons que pour toute souscription à l'une de ces box vous obtiendrez actuellement 6 mois d'abonnement à Spotify Premium (9,99 € par mois ensuite)!

Bouygues propose une promotion spéciale avec l'abonnement fibre Bbox Fit à seulement 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 € par mois ensuite avec un engagement d'un an et la location de la box incluse. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Même chose sur les forfaits fibre avec l'offre Bbox Must (1Gbit/s / 400 Mb/s) à seulement 21,99 € par mois durant 12 mois puis 36,99 €, ou encore l'offre Bbox Ultym (2 Gbit/s / 600Mb/s avec le Wi-Fi 6 ) à 27,99 € par mois durant 12 mois puis 45,99 € qui intègre en plus en ce moment Canal+ Series ou un autre bonus au choix.

Notons que Bouygues prendra en charge jusqu'à 100 € de frais de résiliation de votre ancien opérateur pour tout engagement d'un an.







Sosh propose pour sa part une offre sur son forfait internet la Boite Sosh à 19,99 € par mois pendant un an au lieu de 29,99 € pour la boite Sosh Fibre, et ce sans engagement.

La boite Sosh Fibre propose un accès très haut débit sur le réseau Orange jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi avec le raccordement à la fibre offert (un technicien se déplacera chez vous) et une Livebox 4.

Au niveau de la téléphonie, vous disposez des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations internationales, par contre si vous souhaitez des appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et DOM il faudra souscrire à une option au prix de 5 € par mois supplémentaire.

Et si vous souhaitez un décodeur TV avec 160 chaînes, il vous en coûtera encore une fois 5 € par mois.

Si vous ne possédez pas la fibre, Sosh propose également son forfait ADSL à 19,99 € par mois.

Sosh propose enfin de vous rembourser jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.





Du côté de la maison mère, Orange propose ses abonnements Livebox Fibre et Up Fibre aux prix réduits de respectivement 22,99 € et 30,99 € au lieu de 41,99 € et 49,99 €. Ces offres sont valables jusqu'au 8 juillet 2020.

Le forfait Livebox Fibre offre une connexion Fibre jusqu'à 400Mb/s (download et upload), la Livebox 5, la TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes ainsi que les appels illimités depuis le fixe vers les fixes.

Le forfait Livebox Fibre Up est similaire, mais propose un débit en download de jusqu'à 2 Gbit/s partagé (1 Gbits/s par équipement) et de 600 Mb/s en upload, la nouvelle Livebox 5 ainsi que la possibilité sur demande d'accéder à un 2e décodeur TV, ou à des répéteurs Wifi pour étendre votre couverture dans toute la maison. Dans les deux cas, un engagement de 12 mois est demandé.

Mais aussi, ses abonnements Livebox et Livebox Up ADSL pour les personnes qui ne bénéficient pas de la fibre à leur domicile.







Enfin, évoquons également Free qui propose des formules variées allant de 9,99€ pour la Freebox Crystal (pendant 12 mois puis 24,99€), à 14,99€ pour la Freebox Mini 4K (pendant 12 mois puis 34,99€), à 19,99€ pour la Revolution (pendant 12 mois puis 44,99€), à 49,99€ pour la Freebox Delta. Signalons également son offre box 4G+ à 29,99 € par mois si vous n'êtes pas éligible à l'ADSL ou à la fibre.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant un forfait mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant un an chez Free, mais aussi 100 Go de data à 9,99 € par mois pendant 1 an !