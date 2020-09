Forfaits mobiles : les meilleurs forfaits 80 Go chez Red, B&You et Free

Commençons avec Red by SFR qui propose en ce moment un forfait mobile 80 Go à 14 € par mois seulement. De plus, ce forfait est sans engagement et le prix ne bougera pas même après un an. Ce forfait est valable jusqu’au 7 septembre 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe

en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe 80 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM La possibilité d’augmenter son enveloppe internet à 15 Go à l’international pour 5 € de plus par mois

à l’international pour 5 € de plus par mois La carte SIM à 10 € lors de la commande

Ensuite, vous pourrez retrouver B&You et son forfait mobile 80 Go pour 13,99 € par mois seulement sans variation de prix dans le temps. Ce forfait est également un forfait sans engagement. L’offre est disponible jusqu’au 9 septembre 2020.

Vous retrouverez dans ce forfait :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 80 Go de data utilisables en France, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en France, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande

Terminons avec l’opérateur mobile Free qui propose un forfait mobile 80 Go à 13,99 € par mois pendant 1 an puis basculera sur le forfait Free à 19,99 € par mois proposant 100 Go de data (ou à 15,99 € et la data 4G illimitée pour les abonnés Freebox). Il s'agit d'un forfait sans engagement, valable jusqu'au 9 septembre 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte)

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte) 80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM (débit payant au-delà)

de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM (débit payant au-delà) La carte SIM à 10 € lors de la commande

Cette offre est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Sosh qui propose son forfait fibre et ADSL à 14,99 € par mois, mais aussi la fibre à moins de 15 € chez SFR, Bouygues ou Free !