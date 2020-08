Fortnite : la mise à jour ne sera pas disponible pour les utilisateurs Apple (iOS et macOS)

La dernière déclaration d'Epic ressemblera à un refrain. «Apple demande à Epic de rétablir Fortnite pour utiliser exclusivement les paiements Apple. Leur proposition est une invitation à Epic de s'entendre avec Apple pour maintenir son monopole sur les paiements intégrés sur iOS, supprimant la concurrence sur le marché libre et gonflant les prix. Par principe, nous ne participerons pas à ce programme », a ainsi déclaré Epic dans son communiqué.

Contrairement au système d'exploitation Android, Apple n'autorise pas le chargement d'applications ni leur installation depuis n'importe où. Une pratique qui peut sembler extrême, mais qui aide également à protéger les données des utilisateurs. Malheureusement, bien que sécurisé, cela oblige également les consommateurs et les développeurs à n'utiliser que l'App Store d'Apple. C’est là que réside le problème.

Comme Epic l'a souligné lors de l'audience de lundi, étant donné que les développeurs sont obligés de mettre leurs applications sur l'App Store s'ils veulent que les utilisateurs iOS aient accès à leur logiciel, Apple oblige également ces développeurs à donner une commission de 30% sur toutes les transactions payantes. Non seulement ce taux de commission est énorme, mais les développeurs qui effectuent des transactions dans l'application sont tenus de faire traiter tous les paiements via le système d'Apple, ce qui permet à l'entreprise de garder la main sur l’argent, de prendre sa part et de livrer le reste aux développeurs...

À l'inverse, si une application propose des produits ou des services qui seront consommés en dehors de l'application elle-même, les développeurs doivent alors inclure un mode de paiement direct. Une faille qu’Epic tente d’exploiter, car les utilisateurs peuvent techniquement acheter quelque chose à partir de l'application, mais ensuite utiliser cet élément à partir d'un autre appareil. Le combat continue, et seul l’avenir nous dira qui en sortira vainqueur même si une première bataille judiciaire vient d'être gagnée par Epic avec le non blocage de son Unreal Engine.