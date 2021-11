Fortnite quitte la Chine le 15 novembre prochain

Epic Games a prévenu les joueurs chinois que Fortnite entame une phase de retrait du pays. Plusieurs étapes sont prévues pour progressivement désactiver les fonctionnalités du titre avant qu'il ne soit plus accessible dans le pays.

L'arrêt de Fornite en Chine est fixé au 15 novembre prochain. Epic annonce fermer les serveurs progressivement. Depuis ce 1er novembre, il n'est plus possible de créer de compte de jeu ni de télécharger le titre en Chine. À compter du 15 novembre, tous les serveurs chinois seront suspendus, et il ne sera plus possible de se connecter au titre.

L'annonce est difficile à croire pour un titre aussi populaire que Fortnite, mais rappelons que l'on parle ici d'un marché très spécifique. Ainsi, le Fortnite chinois n'est pas vraiment similaire à celui que l'on connait en occident.

Le concept même de "Top 1" est biaisé puisque plusieurs joueurs peuvent le revendiquer au cours de parties qui se veulent par ailleurs ultraraccourcies.

La Chine a par ailleurs renforcé les mesures visant à limiter le temps de jeu des plus jeunes : les mineurs ne peuvent ainsi jouer que les vendredi, samedi et dimanche entre 20h00 et 21h00. Par ailleurs le comité de censure étant particulièrement sévère, il se peut qu'Epic se lasse de devoir systématiquement présenter ses mises à jour de contenu et devoir les décaler de plusieurs mois et avoir à les modifier systématiquement. En définitive, compte tenu du peu de temps de jeu, le maintien d'une version spécifique chinoise de Fortnite pourrait ne pas se montrer rentable pour Epic Games.