Jeux-vidéo : un adolescent hospitalisé après avoir passé 20 heures par jour sur Fortnite

Un espagnol de 15 ans a développé une addiction au jeu Fortnite au point de souffrir d'un trouble du comportement et d'être hospitalisé pour une durée de 2 mois.

L'ado jouait plus de 20 heures par jour sur le titre d'Epic Games, Fortnite, et son comportement a rapidement changé : isolement, perte d'interactions sociales, perte de poids lié au manque d'alimentation...

Dans un article du Journal of Child and Adolescent Psychiatry, on évoque une grave dépendance comportementale et la nécessité de "désintoxiquer" l'adolescent qui a subi un sevrage accompagné d'une thérapie cognitivo-comportementale. Un travail a également été fait avec sa famille afin de réaliser l'impact du jeu sur sa vie réelle.

Les jeux vidéo peuvent avoir des vertus thérapeutiques pour certains troubles, mais certains joueurs peuvent également développer rapidement un phénomène addictif dangereux. Il est donc nécessaire d'encadrer leur usage et de fixer des limites.

Fortnite regroupe pour sa part tous les aspects du jeu addictif : compétition, aspect communautaire, challenges renouvelés régulièrement imposant un temps limité d'action...

En Asie, les jeux vidéo sont obligés d'afficher des messages au bout d'une ou deux heures de jeu consécutif aux joueurs pour les inviter à faire une pause ou à stopper leur activité. En Chine, les restrictions sont bien plus sévères notamment après que le pays a vu plusieurs cas d'enfants déconnectés de la réalité ou se laissant littéralement mourir de faim pour continuer à jouer. Si le phénomène est moindre en Europe, on assiste toutefois à une augmentation des cas, le jeu vidéo étant de plus en plus favorablement accueilli dans les foyers.