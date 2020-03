Houseparty : l'application d'apéro à distance qui cartonne pendant le confinement

Depuis l'annonce du confinement, les Français cherchent à passer le temps, mais aussi à se rapprocher, virtuellement au moins, de leurs proches. Cela passe par le téléchargement des applications de messageries et de visioconférence, mais une application surfe sur la tendance plus que les autres : Houseparty.

L'application propose ainsi de retrouver l'aspect convivial des apéros entre amis à l'aide de son smartphone. Avec plus de 2 millions de téléchargements dans le monde la semaine passée, l'appli a véritablement profité du confinement pour décoller.

Houseparty propose un concept simple : une visioconférence avec plusieurs utilisateurs (jusqu'à 8) pour discuter en vidéo autour d'un verre. L'application scanne les contacts de l'utilisateur dans son répertoire et les réseaux sociaux afin d'identifier quels sont ceux qui ont également l'application installée. On peut ainsi lancer une fête virtuelle en un clic ou rejoindre un groupe de discussion déjà en place.

Pour faire durer les choses, l'application propose des mini jeux avec un équivalent du Pictionnary, Post-it, devinettes diverses... Des jeux qui servent également de moyen de monétiser l'application.

Enfin, sachez que HouseParty est une application développée par Life on Air, société elle-même rachetée en juin dernier par Epic Games, un éditeur important dans l'univers du jeu vidéo à qui l'on doit notamment Fortnite.