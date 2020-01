Fortnite a rapporté 1,8 milliard de dollars en 2019

C'est un jeu entièrement gratuit et pourtant, il a rapporté 1.8 milliard de dollars à Epic Games en 2019 : Fortnite a confirmé que le Free To Play est ans l'air du temps.

Voilà qui confirme donc bel et bien que le Free To Play séduit de plus en plus les joueurs et que cela n'est pas franchement un frein à la rentabilité : Fortnite a généré pas moins de 1,8 milliard de dollars (1,6 million d'euros) l'année dernière.

Le Battle Royale d'Epic Games a beau être proposé gratuitement, il n'en reste pas moins ultra rentable : le titre génère ainsi des sommes colossales via son marché intégré, qui pourtant n'offre aucun réel avantage en jeu puisque seuls des éléments cosmétiques sont proposés.

Epic Games démontre ainsi que les joueurs n'hésitent pas à dépenser et a trouvé la recette parfaite pour contenter ses 125 millions de joueurs.

Sur l'année 2019, les premiers chiffres font état d'un marché du jeu vidéo ayant généré 120 milliards de dollars (107 milliards d'euros), soit 4% de plus que l'année passée. C'est à nouveau le jeu sur mobile qui génère le plus de chiffres avec 64,4 milliards de dollars, devant les 29,6 milliards générés par les jeux PC et 15,4 milliards pour les consoles.

Epic Games devrait continuer à alimenter son titre de nouveautés et de multiplier les partenariats pour faire coller Fortnite à l'actualité et continuer d'attirer des joueurs.