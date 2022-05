Fortnite signe un retour gratuit sur iPhone via le Xbox Cloud Gaming

Le célèbre jeu Fortnite d'Epic Games devient accessible sur iPhone et iPad par le biais du Xbox Cloud Gaming. Sans abonnement requis.

Fortnite d'Epic Games devient le premier jeu de type free-to-play à rejoindre le service de cloud gaming de Microsoft. Et pour profiter du célèbre jeu de type Battle Royale, un abonnement au Xbox Game Pass n'est pas nécessaire. Un compte Microsoft est suffisant et en se rendant sur Xbox.com/play.

" Jouez gratuitement à Fortnite sur iOS, iPadOS, smartphones et tablettes Android, et sur PC Windows avec le Xbox Cloud Gaming ", indique le groupe de Redmond. En rappelant au passage que le Xbox Cloud Gaming est encore en bêta.

Par l'intermédiaire du navigateur web, cette annonce de Microsoft est également synonyme de retour de Fortnite sur iPhone ou iPad après son éviction de l'App Store en août 2020 suite à l'introduction d'un système de paiement alternatif dans l'application. Fortnite doit aussi se passer du Google Play Store, mais peut être installé sur Android.

Le patron d'Epic Games tacle Apple

" Monumentale information tout le monde ! Fortnite est désormais disponible gratuitement en streaming avec les navigateurs web sur iPhone, iPad et Android via Xbox Cloud. Pas d'abonnement nécessaire, ni de taxe Apple de 30 % ", a réagi Tim Sweeney, le fondateur et patron d'Epic Games.

Microsoft souligne que Fortnite n'est qu'un début pour l'ajout de titres free-to-play dans son catalogue de cloud gaming. À noter qu'avec le service de cloud gaming GeForce Now, Nvidia avait évoqué la possibilité de jouer à Fortnite avec de nouvelles commandes tactiles sur les appareils iOS (avec Safari) et Android. Il s'agit toutefois d'une bêta fermée pour le moment.

" Nous travaillons avec Epic pour lancer complètement Fortnite avec des contrôles tactiles, en streaming avec les performances GeForce sur GeForce Now ", a fait savoir Phil Eisler (The Verge), le directeur général de GeForce Now chez Nvidia.