Nvidia GeForce Now : Fortnite sur iOS et Android sera jouable en tactile, sans manette

Fortnite va pouvoir être diffusé en streaming via le service Nvidia GeForce Now sur smartphones et tablettes via le navigateur Safari sur iOS et l'application mobile sur Android. La beta fermée débute la semaine prochaine.

Le service de jeu en streaming GeForce Now de Nvidia va lancer la semaine prochaine une beta fermée pour le jeu Fortnite sur iOS (via le navigateur Safari) et sur Android (via l'application dédiée).

Avec l'aide d'Epic Games, une version spéciale avec commandes tactiles de Fortnite a été développée pour l'occasion. Habituellement, les jeux PC de GeForce Now sont jouables sur mobile avec une manette de jeu mais il a été décidé ici d'adapter une version jouable directement sur les smartphones et tablettes.

Si la beta est fermée, tout possesseur d'un compte GeForce Now peut demander à intégrer la phase de test qui visera à évaluer les performances, la diffusion des graphismes et la qualité des commandes tactiles.

L'inscription peut se faire dès à présent et les règles sont les mêmes concernant la priorisation des accès aux serveurs. Disposer d'une adhésion prioritaire ou RTX 3080 (payantes) donnera donc aussi un accès privilégié aux serveurs de jeu, mais les titulaires d'un compte gratuit pourront aussi participer.

Et déjà, l'équipe de GeForce Now indique qu'elle compte proposer des commandes tactiles pour d'autres jeux et qu'elle travaille avec plusieurs éditeurs pour assurer une prise en charge de l'interface tactile.

Elle considère en effet que "le cloud-to-mobile est une excellente occasion pour les éditeurs de mettre leurs jeux entre les mains d'un plus grand nombre de joueurs avec des versions tactiles de leurs jeux".

En attendant, de nouveaux titres PC sont ajoutés cette semaine à GeForce Now :